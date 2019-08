Completamente struccata e con una fascia in testa | così Ilary Blasi è ancora più bella

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2019)si godequalche giorno di vacanza con la sua famiglia a Sabaudia prima di tornare al lavoro. No, non la vedremoal Grande Fratello Vip. Dopo 3 edizioni di grande successo, laha preferito lasciare campo libero alla sua spalla, Alfonso Signorini. E infatti già a luglio, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione 2019/2020, il presidente Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha annunciato che sarà Alfonso Signorini a condurre la quarta edizione del reality. Da opinionista a presentatore: c’è sicuramente grande curiosità. E la? Si prepara a una nuova avventura. A settembre, infatti, condurrà insieme ad Alvin Euro Games, la rivisitazione dello storico ”Giochi senza frontiere”. L’edizione rinnovata dello storico programma mette in pista Italia, Spagna, Germania e Svizzera e come anticipa Tv Sorrisi e Canzoni vede la ...

gretollo : ho fatto il face id da completamente struccata e mi riconosce appunto solo da completamente struccata o con gli occhiali da sole mh - Eletta86 : E comunque sono andata in giro per due giorni COMPLETAMENTE struccata ?? - CurlyOfAsh : Oggi è la prima volta che mi hanno fatto delle foto e mi piacciono e sono anche completamente struccata e in costum… -