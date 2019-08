Colton Haynes | fuori da “Arrow 8” | “Non mi interessa dare un’immagine patinata Voglio

Colton Haynes racconta della sua battaglia all’alcolismo dopo un anno difficile tra matrimonio fallito e lutti : Nei giorni scorsi siamo tornati a parlare di Colton Haynes e del suo ruolo in Arrow 8. Il capitolo finale della serie non lo vede tra i protagonisti, almeno non nella sua versione regular, e questo ha scatenato non poche polemiche tra i fan tanto che lo stesso attore è intervenuto per chiarire le cose spiegando che non è per suo volere che non prenderà parte al gran finale ma che "semplicemente" non gli è stato chiesto. In molti avevano ...