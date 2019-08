Calendario F1 2020 | tutte le date e i 21 GP del Mondiale | il programma completo

Pro14 Rugby - il Calendario 2019-2020 : le date di tutte le giornate - il programma e le sfide di Benetton Treviso e Zebre : Confermata la formula anche per la prossima stagione per il Pro14 di Rugby 2019-2020, che inizierà più tardi rispetto alle scorse stagioni, il 27 settembre, in concomitanza con la Coppa del Mondo di Rugby, e vedrà terminare la stagione regolare il 29 maggio, mentre le date della post season non sono state ancora comunicate. Come al solito tre i derby tra le due franchigie italiane, Benetton e Zebre, con i primi due nel periodo natalizio, come da ...

Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 : date e programma : Saranno 79 le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, 39 maschili, altrettante al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale: si parte il 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il principale minicircuito stagionale sarà il Tour de ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019/2020 : ufficializzato il Calendario. 18 squadre al via - 7 italiane - sparisce Milano : Manca ormai poco meno di un mese al via della quarta edizione della Alps Hockey League. La manifestazione trans-nazionale dedicata alle formazioni di Hockey ghiaccio nel 2019/2020 vedrà al via 18 squadre (e non 19 come annunciato in precedenza dal Board of Governors) con 7 austriache, 7 italiane e 2 slovene già presenti nella scorsa annata, alle quali si sono aggiunti gli Steel Wings Linz ed i Vienna Capitals Silvers, portando a 9 il numero ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il Calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Coppa Italia 2019-2020 - il Calendario e gli orari del 3° turno. Come vedere le partite in tv e streaming : La Coppa Italia 2019/2020 comincia a entrare nel suo vivo visto che da questo fine settimana comincerà il terzo turno che rappresenta il momento d’ingresso di molte delle formazioni di Serie A. Questa sera aprirà le danze il Genoa che affronterà l’Imolese in campo neutro, a Chiavari, poi si passerà per Parma – Venezia domani sera e si chiuderà con le quattordici partite in programma domenica. Il big match di domenica tra ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019-2020 : il Calendario e le date della stagione. Spiccano i Mondiali ad Anterselva : Trascorsi meno di cinque mesi dal termine della trionfale stagione 2018/2019 di Biathlon, che ha regalato ai nostri colori la prima storica sfera di cristallo grazie a Dorothea Wierer, è già tempo di guardare al prossimo futuro; per gli atleti della Coppa del Mondo infatti, il mese di Agosto è già un momento importante per testare la propria condizione e avvicinarsi nel migliore dei modi alle nuove sfide del 2020. Il programma ufficiale prevede ...

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : le date e il programma di tutte le gare dell’inverno : Anche se siamo nel cuore dell’estate con il giorno di Ferragosto come grande protagonisa, è tempo di iniziare a pensare agli sport invernali. Andiamo, quindi, a conoscere il Calendario completo della Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 (la 54esima della storia), sia al maschile, sia al femminile, che ci terrà compagnia da fine ottobre fino agli ultimi giorni di marzo. In campo maschile sono in programma 45 gare (10 discese libere, 8 ...

Serie A 2019-2020 - come vedere le partite in diretta tv e streaming. Prima giornata : date - Calendario - programma e orari su Sky e Dazn : Il conto alla rovescia sta per terminare e la Serie A 2019-2020 di calcio prenderà il via. Nel weekend del 24-25 agosto andrà in scena il primo turno del massimo campionato italiano e si ripartirà dalla Juventus campione d’Italia in carica. La Vecchia Signora, reduce da 8 successi consecutivi in campionato, vuol confermarsi ancora una volta il riferimento ma dovrà guardarsi dal Napoli di Carlo Ancelotti, dalla nuova Inter di Antonio Conte ...

NBA 2019-2020 : svelato il Calendario - si parte subito con il derby di Los Angeles : Sarà subito derby di Los Angeles nella prima nottata del campionato NBA 2019/2020! Saranno i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George, quindi, ad ospitare il 22 ottobre i Lakers di LeBron James e Anthony Davis nell’attesissimo esordio della nuova stagione, con la sfida che, a detta di tutti, dovrebbe dominare la scena nella Western Conference e non solo. L’altro match della serata vedrà i campioni in carica dei Toronto Raptors ...