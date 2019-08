Temptation | tra i partecipanti anche Er Faina ed Anna Pettinelli

Tra mare e bikini - l'estate single delle ragazze di “Temptation Island” : Dopo l’ottovolante sentimentale di “Temptation Island” le ragazze che hanno partecipato al reality si godono le vacanze. Mentre la relazione tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde procede a gonfie vele, Jessica Battistello, Katia Fanelli, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone sono uscite single dal programma di Canale 5, archiviando gli ex fidanzati. Per loro è il momento di ricaricarsi e sui loro profili Instagram si mostrano belle e ...

Temptation Island Vip - Damiano Er Faina da commentatore a partecipante : tutti i suoi commenti più trash : Damiamo Coccia, detto Er Faina, è tra le webstar più conosciute, noto per i suoi commenti irriverenti e dissacranti riguardanti qualsivoglia argomento, che non ha mancato anche di suscitare polemiche proprio per il suo stile e per il suo linguaggio utilizzato anche per commentare argomenti particolarmente sensibili che tutto meriterebbero tranne che una superficiale e popolaresca analisi.Er Faina, però, ha raggiunto il successo, che l'ha ...

Temptation Island Vip - le coppie ufficiali : tra i nomi Anna Pettinelli e Ciro Petrone : I nomi dei partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island Vip sono stati finalmente resi noti ufficialmente. Dopo molte ipotesi e smentite, le coppie di famosi sono pronte a mettere alla prova il loro amore nel programma di successo di Canale 5. I nomi sono stati pubblicati sul profilo ufficiale di Instagram. La nuova stagione parte a settembre Quest'anno a guidare il timone ci sarà Alessia Marcuzzi: la conduttrice si è detta molto ...

Temptation Island - Nunzia : «Con Arcangelo ci siamo incontrati - ma non torneremo insieme» : L'esperienza a Temptation Island ha segnato, per Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, la fine di una storia d'amore durata ben 13 anni. I due, dopo il falò, hanno deciso di lasciarsi e...

Temptation Island Vip : tra le coppie che parteciperanno anche il figlio di Alba Parietti? L’indiscrezione.. : Potrebbe esserci pure Francesco Oppini nel cast della seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda a metà settembre su Canale 5. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News il figlio di Alba Parietti... L'articolo Temptation Island Vip: tra le coppie che parteciperanno anche il figlio di Alba Parietti? L’indiscrezione.. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island - Katia Fanelli strano atteggiamento dopo la rottura : Katia Fanelli dopo Temptation Island: la nuova vita senza Vittorio Collina Katia Fanelli è felicemente single. Certo, la decisione del suo ex Vittorio Collina di frequentare la tentatrice Vanessa l’ha destabilizzata, ma ha trovato subito il suo equilibrio e ha mostrato i suoi sorrisi migliori su Instagram. Numerosi follower le hanno chiesto come ha fatto […] L'articolo Temptation Island, Katia Fanelli strano atteggiamento dopo la ...

Temptation Island Vip 2 - prime coppie : tra i papabili il figlio di Alba Parietti (RUMORS) : Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva Mediaset vi è sicuramente Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni che vedrà protagoniste delle coppie famose. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il nome della conduttrice che prenderà il posto di Simona Ventura. Trattasi di Alessia Marcuzzi, uno dei volti più amati dal pubblico di Canale 5. Occhi puntati anche sul cast di coppie di questa seconda edizione del ...

Temptation Island Vip : tra le coppie che parteciperanno anche il figlio di Alba Parietti? L’indiscrezione.. : Potrebbe esserci pure Francesco Oppini nel cast della seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda a metà settembre su Canale 5. Secondo quanto riporta Il Vicolo delle News il figlio di Alba Parietti... L'articolo Temptation Island Vip: tra le coppie che parteciperanno anche il figlio di Alba Parietti? L’indiscrezione.. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island - Alessio Bruno arrestato : scontro social tra la fidanzata e Francesco Chiofalo : È bagarre dopo l'arresto dell'ex single di Temptation Island Alessio Bruno, condannato per spaccio di cocaina. Nelle ultime ore sui social è scoppiato un botta e risposta al vetriolo tra la sua fidanzata e la coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Alessio Bruno condannato per spaccio: cosa è successo Il 31enne conosciuto a Temptation Island 2017 è nei guai. Sui social la ...

Temptation Island 2019 - parla la fotonica Katia : "Vittorio?" - profezia tragica sul suo ex : Si è da poco conclusa, con un record di ascolti, la sesta edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Biscaglia, in onda su Canale 5. Il burrascoso reality ha visto il naufragare di tutte le coppie - solo una ha resistito - che erano entrare a mettere alla prova il loro amore. E così anche Ka

Temptation - Katia parla del flirt tra Vittorio e Vanessa : 'Lui prenderà un due di picche' : L'esperienza di Temptation Island si è ormai conclusa, e per le coppie protagoniste di quest'edizione è giunto il momento di tornare alla vita di tutti i giorni. Tra queste vi sono anche Katia e Vittorio che, dopo aver messo alla prova i rispettivi sentimenti nel villaggio delle tentazioni, hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva, e quindi di intraprendere due strade differenti. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Fanelli ha ...

Baci tra Paola Caruso e Moreno Merlo di Temptation Island - tra i due è davvero amore : La foto scattata dai paparazzi di Spy conferma quello che era già ipotizzabile. Paola Caruso, mamma da appena cinque mesi e in rotta con l'ex Francesco Caserta, ha iniziato una relazione insieme al modello e deejay, intravisto in televisione tra i single di Temptation Island. L'immagine pubblicata dal magazine non lascia spazio a dubbi. La Caruso e Merlo non si nascondono, tanto che lui è apparso in due foto Instagram pubblicate da lei: erano ...

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni parla della sua ex Ilaria : "Ha professato un amore folle per me - ma non l’ha dimostrato con i fatti" : Il percorso di Massimo Colantoni a Temptation Island si è concluso drasticamente con la fine della storia insieme alla sua ormai ex fidanzata Ilaria Teolis. Le 4 settimane l'uno lontano dall'altra hanno portato ad un esito infelice per la coppia che ha confermato (separatamente) la fine della storia anche durante lo speciale "Un mese dopo" andato in onda martedì 30 luglio su Canale 5.Dalle pagine del magazine di Uomini e Donne Massimo ...

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni e il gesto inaspettato dopo l'addio a Ilaria Teolis : «Trash» : Massimo Colantoni è tornato a Roma dopo Temptation Island ed è stato costretto a separarsi dalla fidanzata Ilaria Teolis. Proprio prima dell'ultimo falò di confronto si era...