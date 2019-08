Mercato Juventus | attacco incompleto | parte l’assalto a Dembele

CalcioMercato Serie A - cosa manca? Il punto : dalla Juventus alla Sampdoria : Due settimane alla chiusura del mercato. Soltanto 5 giorni all’avvio della prossima stagione di Serie A e molte squadre, se non tutte, hanno ancora qualche vuoto da colmare. In particolare, ci concentreremo su 10 squadre. Juventus La Juventus era già completa ed ha aggiunto ulteriore qualità alla rosa. Il principale compito di Paratici sarà sfoltire un organico che vanta troppi giocatori. A partire dovranno essere almeno uno se no ...

CalcioMercato - le notizie di oggi : i nomi per Bologna - Lazio e Sampdoria - idea Juventus - retroscena Neymar : I nomi PER Bologna, Lazio E Sampdoria – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. Il Bologna potrebbe annunciare in serata l’accordo con il Flamengo per il centrocampista della nazionale colombiana Gustavo Leonardo Cuéllar. Il mediano arriverebbe per una cifra di 10 milioni. Resta in attesa Nicolas Dominguez del Velez. I felsinei hanno respinto gli assalti del Fenerbahce per Santander, che dovrebbe rimanere. ...

CalcioMercato Juventus - dalla Francia : “Nome nuovo per l’attacco - si pensa a Moussa Dembelé” : Calciomercato Juventus – Proseguono frenetici i ritmi della dirigenza bianconera per quanto riguarda i movimenti di questa sessione estiva. Dopo l’operazione Cancelo-Danilo e le difficoltà a piazzare i calciatori in uscita, secondo la stampa francese la troupe di Paratici ha messo gli occhi su un attaccante francese. L’Equipe, infatti, parla di un interessamento per Moussa Dembelé. I campioni d’Italia – scrive ...

CalcioMercato Juventus - dalla Germania : “Dietrofront Bayern Monaco per Mandzukic” : Calciomercato Juventus, sempre più complicata la situazione relativa alle uscite in casa bianconera. Diversi i calciatori ‘in più’, come fatto sapere nei giorni scorsi, ma tanta difficoltà a piazzarli. Tra questi, Mario Mandzukic, su cui il Bayern Monaco aveva fatto più di un tentativo. Adesso, fanno sapere dalla Germania, i bavaresi non hanno più intenzione di trattare per il ritorno del croato. Lo riferisce la ...

CalcioMercato Juventus - assalto al talento del Barça : colpo in stile Demiral : Calciomercato Juventus – La Juventus continua a rimanere fortemente interessata a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Dirigenza pronta ad affondare il colpo visto che al momento in blaugrana non c’è grande spazio per un giovane come lui. Il Barcellona però come riportava Calciomercato.it, non vuole perdere il controllo del […] More

Mercato Juventus - Emre Can sacrificabile : pronto l’affondo di due top club : Mercato Juventus – Mercato in uscita dei bianconeri che potrebbe prendere una svolta inattesa. Infatti potrebbe clamorosamente partire uno dei migliori della scorsa stagione. E’ arrivato un anno fa a parametro zero ma per Emre Can l’avventura alla Juventus potrebbe già essere terminata: Maurizio Sarri punta su Sami Khedira e a centrocampo qualcuno è di troppo. Mercato Juventus, PSG e Bayern su Emre […] More

CalcioMercato Juventus news/ Moggi : 'Icardi in bianconero se...' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus, Luciano Moggi ha commentato le mosse di Calciomercato delle big italiane, soffermandosi sui bianconeri e sul futuro di Icardi...

Mercato Juventus - sarebbe vicino l'accordo con Eriksen per il 2020 : Nelle ultime settimane di Mercato, la Juventus cercherà di sfoltire la sua rosa. Ma i bianconeri sarebbero già al lavoro per il 2020. Infatti, Fabio Paratici è sempre molto attento al Mercato degli svincolati e la prossima estate uno dei giocatori che dovrebbe liberarsi a parametro zero è Eriksen. Il danese potrebbe non rinnovare con il Tottenham e la Juve ne potrebbe approfittare per metterlo sotto contratto. Secondo il Corriere dello Sport, ...

CALCIOMercato Juventus NEWS/ Scambio Dybala-Icardi l'ultima spiaggia - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il rinnovo di Dzeko con la Roma riapre le possibilità di uno Scambio con l'Inter ma soltanto in extremis.

Juventus - per CalcioMercato.com - Miranda del Barcellona vorrebbe trasferirsi in bianconero : La Juventus è pronta a disputare l'ultima amichevole della preparazione estiva conto la Triestina, prevista sabato 17 agosto alle ore 20:45. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il livello della rosa bianconera sia dal punto di vista tattico che da quello atletico. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Maurizio Sarri ma l'esigenza principale resta la cessione di alcuni ...

Mercato Juventus - Dzeko rinnova e cambia il futuro di Dybala e Higuain : Mercato Juventus – La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all’Inter. Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse […] More

CalcioMercato Juventus News/ Higuain può restare - Dybala parte? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, per il giornalista Paganini, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero restare in bianconero.

Mercato Juventus - Rugani verso l’addio : tra Roma e Monaco - i dettagli : Mercato Juventus – Ormai è chiaro, nonostante l’arrivo del suo ex maestro Sarri, Daniele Rugani non rientra nei piani della Juventus e davanti a una buona offerta verrà ceduto dai bianconeri senza troppi rimpianti. Il suo trasferimento alla Roma, ventilato per settimane, sembra però definitivamente saltato per volontà dello stesso Rugani che non sarebbe stato convinto dalla proposta giallorossa. Mercato Juventus, Rugani […] More

CalcioMercato Juventus News/ Sirene tedesche per Emre Can - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il centrocampista turco potrebbe essere uno dei sacrificabili e per lui si fa avanti un club tedesco.