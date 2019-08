Inter | Sanchez sarebbe ad un passo | anche Lukaku lo avrebbe convinto al trasferimento

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) L'è molto attiva sul fronte mercato visto che alla fine della sessione estiva mancano due settimane. I nerazzurri devono chiudere almeno tre operazioni in entrata senza contare quelle in uscita. In particolar modo c'è la necessità di regalare un attaccante ad Antonio Conte, soprattutto dopo che è sfumata definitivamente la pista che portava a Edin Dzeko che ha deciso di rinnovare il proprio contratto con la Roma per altri tre anni (fino a giugno 2022). E il club nerazzurro, proprio per questo motivo, nelle ultime ore ha accelerato per Alexisattaccante cileno in uscita dal Mster United. Nella trattativarecitato un ruolo importantel'ex compagno di squadraad unL'sembra essere davvero vicina all'acquisto di Alexis. L'attaccante cileno arriverà dal Mster United in prestito con diritto di riscatto fissato a ...

DiMarzio : L’@Inter e @Alexis_Sanchez verso l’intesa finale (sull’ingaggio) con il @ManUtd: nuovo incontro in corso con l’agen… - DiMarzio : #Sanchez vede l’#Inter: contatti continui con il #ManchesterUnited per l’intesa totale ?? - FabrizioRomano : L’agente di Alexis Sanchez è in Inghilterra per portare l’offerta dell’Inter al Man United: prestito con diritto di… -