Il cortocircuito nel M5s e le speranze dei mercati

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2019) Verso il voto parlamentare e comunque verso la giornata complicata di domani. Le assemblee dei 5 stelle non sono mai appassionanti ma questa volta potrebbe essere diverso. Sulla via del meraviglioso accordo con il Pd che porterebbe il movimento contrario ad accordi con qualsiasi forza politica ad av

letipezz : @anna_salvaje @titofaraci Il tuo tweet (che non ha nulla di cattivo) ha attirato la mia attenzione perché ti chiedi… - Pat33Bergam : Curiosita: “Quale cortocircuito nel cervello dei simpatizzanti PD ,li porta a non difendere i confini del proprio… - VoceCamuna : #Cortocircuito nel polo #Amazon di Torrazza, ustioni per un 31enne di Costa Volpino -