Cilento | escursionista scomparso il 9 agosto | Simon Gautier ritrovato morto in un burrone

Simon Gautier trovato morto in Cilento : la fine orrenda dell'escursionista francese scomparso dal 9 agosto : È stato trovato morto in un burrone Simon Gautier, il 27enne escursionista francese disperso nei giorni scorsi nel Cilento. Il suo corpo è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Il ragazzo

Escursionista disperso in Cilento - Galli (AIGAE) : “Non è esperto - lo dimostra la sua telefonata” : “Il fatto stesso che non abbia saputo fornire la sua posizione esatta dimostra che non è esperto“, spiega all’AdnKronos Davide Galli, presidente dell’AIGAE, l’associazione italiane delle guide ambientali ed escursionistiche, riferendosi alla richiesta di soccorso via cellulare di Simon Gautier, lo studente francese di 27 anni disperso da 9 giorni in Cilento. “La prima cosa che impara un Escursionista è la ...