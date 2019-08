Ancona | uccisa mentre torna dal cimitero per pregare sulla tomba del figlio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Aurora Vigne La tragedia a Montignano, frazione di Senigallia. La donna aveva perso qualche mese fa il31enne Lorenzo per una malattia Una tragedia dentro alla tragedia. Silvana Pettinari, 64 anni, aveva perso solo due mesi fa - a fine giugno - suoLorenzo, deceduto a soli 31 anni a causa di una grave malattia. Da quel giorno Silvana andava tutti i giorni adi suo, aldi Montignano, un Comune in provincia di. Sabato pomeriggio, il 17 agosto, la donna stava rientrando verso casa a piedi dopo averfatto visita alladel ragazzo e aver pregato per lui. Ma propriosi trovava in Strada della Torre, la donna è stata investita. Silvana è stata così trasportata in eliambulanza in gravissime condizioni. Per lei, però, non c'è stato nulla da fare e dopo due giorni la donna è morta nel reparto di Rianimazione degli ...

