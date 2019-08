Alba Parietti contro l' ex marito Franco Oppini | «Non mi piace essere descritta come una

Alba Parietti contro l'ex marito Franco Oppini : «Non mi piace essere decritta come una facile». : Alba Parietti e Franco Oppini sono stati sposati per ben nove anni e anche dopo il divorzio il loro rapporto è apparso molto forte, almeno fino ad oggi. Poche ore fa la showgirl ha...

Alba Parietti sbotta contro l’ex marito Franco Oppini : “Basta bugie!” : Alba Parietti rimprovera l’ex marito Franco Oppini per una intervista Duro scontro a distanza tra Alba Parietti e Franco Oppini, colpevole di aver fatto delle dichiarazioni poco carine sull’ex moglie in una recente intervista rilasciata a Quotidiano.net. Cosa è successo? La showgirl ed opinionista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, non ha affatto gradito alcune dichiarazioni di ...

Alba Parietti contro Franco Oppini : "Non mi piace che mi descriva come non sono mai stata - una facile" : "Non mi piace essere descritta come non sono mai stata, 'una facile'". È un passaggio del lungo post su Instagram con cui Alba Parietti si rivolge all'ex marito, Franco Oppini, dopo un'intervista rilasciata da quest'ultimo e pubblicata su quotidiano.netPurtroppo, non è la prima volta e non ne capisco il motivo, essendo noi in ottimi rapporti, che tu racconti l’inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena tu mi ...

FRANCO OPPINI/ Da Alba Parietti ad Ada Alberti : "Se c'è amore si supera tutto" : FRANCO OPPINI, da Alba Parietti ad Ada Alberti: "Consulta mia moglie per i suoi fidanzati". E a La Vita in Diretta: "Se c'è amore si supera tutto".

Franco Oppini aveva detto di averla snobbata - Alba Parietti : “Falso - fu lui a corteggiarmi” : Alba Parietti si rivolge all’ex compagno Franco Oppini, reo di aver raccontato di averla snobbata all’epoca del loro primo incontro. “Falso, fu lui a corteggiarmi. Non mi va di essere descritta come ‘una facile’” tuona l’attrice e soubrette che accusa alcuni dei suoi ex di avere sofferto la sua "manifesta superiorità".Continua a leggere

“Io ‘una facile’?!”. Alba Parietti scatenata contro l’ex marito Franco Oppini : C’è un proverbio che fa, più o meno, “non stuzzicar il can che dorme”. Sarebbe da adottare anche per il caso in cui è protagonista Alba Parietti. Che non è certo tipo da mandarle a dire. A stimolarla è direttamente il suo ex marito, Franco Oppini, che in una recente intervista a Quotidiano.net ha speso parole veramente poco carine nei confronti della showgirl. Eppure la coppia era separata da anni ma in ottimi rapporti. Allora Alba ha deciso di ...

Alba Parietti contro Franco Oppini/ "Non descrivermi come una facile - abbi rispetto!" : Alba Parietti non le manda a dire, nemmeno se "deve esporle" all'ex marito Franco Oppini: ecco cosa è successo tra i due per 'colpa' di una intervista.

Alba Parietti delusa dall’ex marito Franco Oppini : “Ledi la nostra dignità” : Alba Parietti e Franco Oppini: la dura replica dopo le sue ultime dichiarazioni Negli ultimi giorni Franco Oppini, in tour nei teatri italiani con lo spettacolo L’Anfitrione di Plauto, ha rilasciato un’intervista al sito Quotidiano.net dove ha parlato anche di Alba Parietti, raccontando come si sono conosciti e come è iniziata la loro vecchia storia […] L'articolo Alba Parietti delusa dall’ex marito Franco Oppini: ...

Alba Parietti contro l'ex marito Franco Oppini : Non mi piace essere descritta 'una facile' : Un'intervista dell'ex marito, Franco Oppini, ha scatenato le ire di Alba Parietti, che sui social ha pubblicato un lungo messaggio di sfogo contro l'ex compagno definendolo "fragile". Alba Parietti non è tipo da mandarle a dire e oggi sfoga tutta la sua rabbia contro l'ex marito, Franco Oppini. La sua colpa? Aver rilasciato dichiarazioni poco carine sulla sua ex moglie in un'intervista al "Quotidiano.net". La coppia, separata da ...

Alba Parietti - su Instagram la lettera all’ex Franco Oppini : vecchie ruggini e una stoccata : vecchie ruggini e una stoccata: Alba Parietti scrive all’ex compagno Franco Oppini su Instagram. Una lunga lettera schietta e senza filtri, proprio come la showgirl, in cui critica l’ex per il comportamento nei suoi confronti. La Parietti e il comico sono stati legati per 9 anni, convolando a nozze nel 1981, e dal loro amore è nato Francesco, l’unico figlio di Alba a cui è legatissima. Proprio in nome di quel figlio la 58enne ...

Alba Parietti sono coraggiosa e so chiedere scusa : In un’intervista concessa al giornale ‘L’Unione Sarda’, Alba Parietti ha voluto raccontare alcuni aspetti inediti di sé, che il suo pubblico non conosce ancora: “sono una giocatrice, mi piacciono le sfide, le vado a cercare e le trovo. Ma per giocare con me devi essere all’altezza altrimenti mi annoio e mi viene voglia anche da ribaltare il tavolo. La showgirl ha tracciato un primo bilancio della sua carriera, fatta ...

Alba Parietti e Paola Ferrari mandano in visibilio i fan : Aver passato i 50 anni e non sentirli: ecco quale potrebbe essere il titolo dell'ultimo scatto social di Alba Parietti e Paola Ferrari, splendide e sensuali a bordo di un lussuoso yacht-- L'estate social di Alba Parietti è decisamente hot. La “coscia lunga” della televisione italiana delizia quasi quotidianamente le migliaia di follower con immagini che ne esaltano la bellezza e il fisico, ancora tonico e scolpito, da far invidia a molte sue ...

“Non sei più una ragazzina!”. Alba Parietti senza veli : la foto è bollente ma piovono critiche : La showgirl si sta divertendo in vacanza e non smette di deliziare i followers con scatti incredibilmente hot. Che sia un bikini, un vestito troppo corto, una foto sotto la doccia, in piscina o in mare, Alba Parietti dimostra di essere ancora in grandissima forma nonostante il tempo passi anche per lei. Ha infatti cinquantotto anni, ma veramente non sembra sentirli. E soprattutto non sembra che il suo corpo li accusi. -- Stavolta però Alba ...

Alba Parietti VS uomini "sorcio"/ "Rendeteli ridicoli - cazz*ne solo come aperitivo" : Alba Parietti offre consigli di seduzione su Instagram parlando alle follower di una precisa categoria di uomini totalmente da evitare.