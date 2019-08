WTA Cincinnati – Splendido trionfo di Madison Keys | l’americana domina in finale la

Fonte : sportfair

(Di domenica 18 agosto 2019) La tennista americana trionfa davanti al pubblico di casa, superando in due set la russa Kuznetsova con il punteggio di 7-5, 7-6esulta aaggiudicandosi il “Western & Southern Open”, torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi complessivo pari a circa 3 milioni di dollari. LaPresse/Reuters La 24enne americana non lascia scampo ina Svetlana Kuznetsova, superandola con il punteggio di 7-5 7-6(5) dopo un’ora e 45 minuti di gioco. Una partita equilibrata che la russa butta letteralmente via, facendosi rimontare in entrambi i parziali dal 5-3 in proprio favore. Primo Premier 5 in carriera per, che festeggia il quinto titolo in carriera e il secondo di questo 2019, dopo quello ottenuto a Charleston. Amarezza e delusione invece per la Kuznetsova, tornata indopo il successo di Washington di un anno fa.L'articolo ...

GlobalShowGSRa1 : Tennis - Premier di Cincinnati: In finale arriva il trionfo di Madison Keys - sportface2016 : #Cincytennis: Madison #Keys trionfa, battuta #Kuznetsova - bountou1x2 : Tennis - WTA - Cincinnati - Cincinnati: le titre pour Madison Keys -