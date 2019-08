Morto lo studente francese disperso in Cilento | corpo ritrovato grazie a un drone

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Il giovane turista, Simon Gautier è. Il suoè statoin fondo ad un burrone 9 giorni dopo la sua richiesta d'aiuto. Loaveva effettuato la sua telefonata disperata al 118 il 9 agosto, dicendo di avere due gambe rotte in seguito ad una caduta. L'incidente risale a 9 giorni fa Le ricerche del turista sono partite immediatamente, nelle zone collinari di Policastro, in, il luogo in cui il giovane era. Il ritrovamento delè avvenuto solo il 18 agosto in una zona di Belvedere di Ciolandrea, in provincia di Salerno. Era molto difficile individuarlo, era caduto da un sentiero in fondo a un burrone: attraverso le immagini trasmesse da unsi è potuto vedere con chiarezza lo zaino che Simon aveva con sé. Dopo aver scoperto la traccia, i soccorritori si sono calati per avviare le operazioni di recupero del cadavere. Simon viveva a ...

