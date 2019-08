Inter | è già Lukaku-gol | 2-0 al Gozzano | segna il belga

Matteo Renzi - nostalgia di Silvio Berlusconi : "Abisso tra lui e Salvini". Intervista rivelatrice - è il segnale : nostalgia canaglia di Silvio Berlusconi. Intervistato dal Giornale, Matteo Renzi non nasconde di sentire la mancanza del Cav in questi giorni di inciuci e mani tese al Movimento 5 Stelle. Non manca l'affondo su Forza Italia: "Se devo basarmi sulle pessime parole della capogruppo Bernini in aula, son

Calciomercato Inter – Sfuma Dzeko - ma il club nerazzurro è già all’opera : trattativa in corso per Alexis Sanchez : Alexis Sanchez ad un passo dall’Inter: il club nerazzurro subito all’opera dopo l’affare Sfumato per Dzeko L’Inter non si ferma: dopo il colpo Sfumato di Dzeko, che ha rinnovato con la Roma, il club nerazzurro si è subito messo in movimento per trovare un nuovo rinforzo in attacco per Antonio Conte, che sembra poter arrivare da… Manchester. Beppe Marotta ha infatti risposto al ‘no’ di Dzeko con un ...

Stanca dei continui sfottò va dal medico - giovane si sottopone a tantissimi Interventi di chirurgia estetica che le cambiano per sempre la sua vita : Una ragazza di 13 anni ha voluto cambiare vita. La ragazza originaria del Galles si è rivolta a un chirurgo estetico che le ha cambiato i connotati. La 13enne aveva una malformazione facciale che le procurava non pochi complessi e spesso era derisa dagli stessi compagni di classe. La giovane che si chiama Ellie Jones, era Stanca dei continui sfottò si è recata da un chirurgo plastico che con un intervento perfettamente riuscito ha ...

Nel governo giallorosso Di Maio sarà Ministro dell’Interno al posto di Salvini : Luigi Di Maio è tentato dall’abbracciare nuovamente Matteo Salvini ma è ferito nell’orgoglio. Non pensava che il leghista staccasse davvero

La Norvegia e la Germania hanno Interrotto i finanziamenti al fondo governativo brasiliano che si occupa della conservazione dell’Amazzonia : Nell’ultima settimana la Norvegia e la Germania hanno interrotto i finanziamenti al fondo governativo brasiliano che si occupa della conservazione dell’Amazzonia, dopo che il governo del presidente Jair Bolsonaro ne aveva bloccato le operazioni accusandolo di usare i suoi soldi

Maniaca della bellezza - spende 1.290 euro per Intervento di chirurgia estetica al gatto - era brutto : Una spesa incredibile quella fatta da una donna cinese che ha sborsato 1.290 euro per un intervento di chirurgia estetica al gatto. La donna ha detto che in particolare non le piaceva la forma degli occhi del gatto e per questo si è rivolta a un chirurgo estetico e ha sottoposto il suo gatto a un intervento chirurgico. La cinese, originaria di Nanchino, è stata aspramente criticata sui social. Un medico di una nota clinica ...

Significato di Resilienza : Interpretazioni ed esempi dal dizionario italiano - in psicologia e sociologia : Nell’articolo seguente vedremo qual è il Significato di un termine attualmente molto utilizzato nella lingua italiana parlata, cioè “Resilienza”. Spiegheremo cosa vuol dire “Resilienza” e i significati e gli usi che questo lemma ha assunto nel tempo, riferendoci al dizionario italiano, ma capiremo insieme anche qual è l’impiego del termine nei campi della psicologia e della sociologia, che sono gli ambiti in cui esso ricorre ...

10 gadget per mancini per festeggiare la loro giornata Internazionale : Oggi si celebra l’orgoglio mancino: si tratta infatti della giornata internazionale di chi usa come mano principale la sinistra. Per festeggiarla a tema, abbiamo selezionato 10 accessori utilissimi per chi scrive con la mano del diavolo (così veniva considerata non troppo tempo fa la mano sinistra). Dal mouse alla tastiera, gli accessori per “lefty geek” abbondano, così come gli utensili da cucina: chi ha il bernoccolo per i ...

Fallout 76 : la Patch 12 introdurrà le vetrine per l'equipaggiamento - modifiche al bilanciamento di Nuclear WInter e molto altro ancora : Bethesda ha presentato le novità in arrivo con la Patch 12 di Fallout 76, in arrivo durante il mese di agosto su PC, PS4 e Xbox One.L'aggiornamento introdurrà le teche, vetrine e rastrelliere per il C.A.M.P. grazie alle quali i giocatori potranno mettere in bella mostra i loro oggetti preferiti, come armi da fuoco, armi da mischia, riviste, statuette e materiali. Verranno apportate anche alcune modifiche alla planimetria del Campidoglio di ...

Salvini a Soverato - polizia allontana gruppo di contestatori del vicepremier. Danneggiato impianto audio : comizio Interrotto : “La Calabria è terra accogliente. Salvini però tu vattene”. “Contro Salvini cultura e pipi chini (peperoni ripieni, ndr)” Sono solo alcuni degli striscioni esposti ieri durante il comizio della Lega a Soverato, in provincia di Catanzaro. Centinaia di poliziotti e carabinieri. Due motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Addirittura gli artificieri e le guardie ecozoofie. Una città blindata che però non ha fermato le ...

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'Intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

West Ham-Manchester City - primo storico Intervento del VAR : la tecnologia annulla il gol di Gabriel Jesus : Si sta giocando West Ham-Manchester City, partita valida per la prima giornata della Premier League. La squadra di Guardiola è in vantaggio per 2-0 con le reti di Gabriel Jesus e Sterling. Momento storico al 53′ con il primo intervento del Var in Inghilterra. La tecnologia è intervenuta per annullare la terza rete del Manchester City di Gabriel Jesus per un fuorigioco millimetrico di Sterling. Un episodio, a suo modo, storico. foto ...

Sergio Mattarella - il timing della crisi e la strategia : premier esterno - via Salvini dagli Interni : Matteo Salvini ha fretta di arrivare al voto e così spera che la convocazione del premier Giuseppe Conte in aula al Senato (dopo la sfiducia presentata dal Carroccio), avvenga il prima possibile. La data auspicata è quella di martedì 13 agosto, mentre le opposizioni cercano di prendere tempo e propo

Doppio tumore del rene e del colon-retto : primi Interventi di chirurgia robotica all’Ospedale di Baggiovara : Due interventi innovativi, svolti a luglio all’Ospedale Civile di Baggiovara, hanno consentito di trattare contemporaneamente, in maniera mini-invasiva una rara forma di tumore che colpisce il rene e il colon–retto. Gli interventi hanno comportato una resezione colica e l’asportazione della lesione del rene, risparmiando la funzionalità dell’organo, grazie all’uso del Robot Da Vinci e alla professionalità dell’equipe chirurgica diretta ...