F1 | Charles Leclerc | “Mi assumo sempre le mie responsabilità quando sbaglio Importante

Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) Momento di pausa e di riflessione per i piloti del Mondiale 2019 di F1. Dopo l’appuntamento in Ungheria, il Circus ha dato a tutti appuntamento a Spa (Belgio), dove a cavallo del mese di agosto e di settembre si disputerà uno dei round più attesi in calendario. Il layout affascinante della pista belga è uno dei più apprezzati e la Ferrari è intenzionata a interrompere il digiuno di vittorie di quest’annata poco positiva., che ha sfiorato il successo in Bahrein e in Austria, ha grandi motivazioni e, ripercorrendo quanto è avvenuto nella prima parte del campionato, sottolinea (fonte: crash.net) come il suo approccio fortemente autocritico non gli renda difficile ammetteresbaglia: “È il modo in cui holavorato, penso che la cosa migliore sia evitare scusesi sbaglia qualcosa. E’essere onesti con se stessi. È quello ...

SkySportF1 : ? Un lampo rosso in Bahrain ?? La prima pole di @Charles_Leclerc #SkyMotori #F1 #Formula1 - noemisworldF1 : RT @lightningigi: Dear Charles Leclerc, sappi che se la Disney ti chiama per fare il principe Eric è merito mio - zazoomblog : F1 Mattia Binotto: “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo Charles Leclerc sta crescendo gara dopo gara” -… -