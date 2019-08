Capriola di Salvini | “Ascolterò Conte Ma se non mi convince si voti subito”

Fonte : lastampa

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il vicepremier tende la mano al premier ma avvisa: «Non voglio dargli la soddisfazione di far entrare Renzi nel governo». E si dice pronto alla mobilitazione: «Se in Parlamento non avrò i numeri, scenderemo pacificamente in tutte le piazze»

