Cagliari-Chievo | Rog esordisce con un gol VIDEO

Cagliari-Chievo - Rog esordisce con un gol : Un esordio fortunato per Rog con la maglia del Cagliari. Nel terzo turno di Coppa Italia contro il Chievo è sua la rete del raddoppio che porta alla vittoria della squadra. Una serpentina e poi un tiro di destro all’incrocio dei pali. Il croato riceve gli applausi dello stadio e dei suoi nuovi tifosi. La partita finisce 2-1. L'articolo Cagliari-Chievo, Rog esordisce con un gol sembra essere il primo su ilNapolista.

DIRETTA Cagliari CHIEVO/ Streaming video tv : Giua sarà l'arbitro della partita : DIRETTA CAGLIARI CHIEVO Streaming video e tv, quote, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia, oggi domenica 18 agosto, non sarà prevista la DIRETTA tv di CAGLIARI CHIEVO; non sarà a disposizione nemmeno un servizio di DIRETTA Streaming video, ma per tutte le informazioni utili su questa partita del terzo turno di Coppa Italia potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro ...

Cagliari - Maran : “Il Chievo è carico - voglio una squadra subito protagonista” : “Le difficoltà proposte dal primo impegno ufficiale sono diverse: incontriamo una squadra appena retrocessa, ma che ha fatto la A per tanti anni, con giocatori che conosco benissimo. Un avversario che avrà grandi motivazioni. Noi abbiamo fatto un mese impegnativo, stiamo smaltendo i carichi. Non siamo ancora al 100% ma certamente siamo a buon punto”. Così il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, alla vigilia del match contro il ...

Amichevoli Serie A : Cagliari-Chievo 2-1 - super Pavoletti. Bene Lazio - Roma e Brescia : Amichevoli Serie A- Un mese all’inizio del campionato. Amichevoli estive in totale fermento e primi messaggi per tutti gli allenatori e per le nuove strategie delle 20 squadre di Serie A. Vincono Lazio, Roma, Sassuolo, Brescia e Cagliari. Pareggio 3-3 per il Napoli, impegnato nel match contro la Cremonese. Leggi anche: Juventus, UFFICIALE: ecco la […] L'articolo Amichevoli Serie A: Cagliari-Chievo 2-1, super Pavoletti. Bene Lazio, ...

Udinese sconfitto in amichevole - il Cagliari batte il Chievo di misura : Sconfitta in amichevole per l’Udinese, che ha perso 3-2 contro l’Al Hilal, formazione di Riad, che milita nella massima serie del campionato dell’Arabia Saudita. Reti dei friulani firmate da Becao e Ter Avest; per gli avversari doppietta di Salem e gol finale di Gomis. Successo di misura del Cagliari, che ha battuto il Chievo per 2-1: allo stadio “Briamasco” di Trento ha deciso la sfida Pavoletti, in gol a ...

Diretta/ Cagliari Chievo - risultato live 0-0 - : Fasi iniziali del match : Diretta Cagliari Chievo streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca in amichevole il 24 luglio, ormai una classica del nostro calcio.

Diretta Cagliari Chievo/ Risultato live : Rolando Maran è il grande ex della sfida : Diretta Cagliari Chievo streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca in amichevole il 24 luglio, ormai una classica del nostro calcio.