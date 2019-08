WTA Cincinnati – Kuznetsova on fire! La russa è in semifinale | sbaragliata Ashleigh Barty

DIRETTA ATP WTA Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : Djokovic - il grande favorito : DIRETTA Atp Wta CINCINNATI 2019 info Streaming video e tv, programma e orario per le semifinali che si giocano oggi, sabato 17 agosto 2019 in Ohio.

WTA Cincinnati – Delineate le semifinali : Osaka si ritira - Pliskova eliminata! I risultati dei quarti di finale : Si chiude il cerchio delle semifinaliste del torneo WTA di Cincinnati: Osaka si ritira, male Pliskova e Venus Williams Giornata di quarti di finale al torneo WTA di Cincinnati. Tante sfide femminili, che hanno delineato il quadro delle quattro semifinaliste. Ha dovuto faticare, Barty, per avere la meglio sulla rivale Sakkari. La numero 2 del ranking mondiale ha trionfato in rimonta dopo un’ora e 45 minuti i gioco. Il match è ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 16 agosto. Si ritira Naomi Osaka - esce Karolina Pliskova : Ashleigh Barty può tornare numero uno al mondo : Giocati i quarti di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense arriva ad un punto di svolta la lotta a tre per la vetta del ranking mondiale, dato che oggi si registrano il ritiro della nipponica Naomi Osaka, la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty e la sconfitta della ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del seeding, batte in rimonta l’ellenica Maria Sakkari, ...

Diretta Atp WTA Cincinnati 2019/ Streaming video tv : Barty è la prima semifinalista : Diretta Atp e Wta Cincinnati 2019: info Streaming video e tv, orari e programma dei match di oggi 16 agosto 2019. Al via i quarti di finale.

WTA Cincinnati – Disco rosso per Elina Svitolina : Sofia Kenin avanza ai quarti di finale : Elina Svitolina si ferma ai quarti di finale del WTA di Cincinnati: la tennista ucraina sconfitta da Sofia Kenin in due set Si conclude ai quarti di finale il cammino di Elina Svitolina nel WTA di Cincinnati. La tennista ucraina, numero 7 al mondo, è stata sconfitta dopo 1 ora e 53 minuti di gioco dalla statunitense Sofia Kenin, numero 22 WTA. La tennista americana, spinta dal pubblico di casa, ha vinto 3-6 il primo set per poi ripetersi ...

WTA Cincinnati – Fuori Simona Halep! Madison Keys trionfa al terzo set : Simona Halep eliminata dal WTA di Cincinnati: la tennista romena si arrende alla statunitense Madison Keys dopo 3 set Simona Halep eliminata agli ottavi di finale del WTA di Cincinnati. La tennista romena, numero 4 al mondo e fresca vincitrice di Wimbledon, si è arresa dopo 2 ore e 4 minuti di gioco alla statunitense Madison Keys. La tennista americana, numero 18 al mondo, sospinta dal pubblico di casa si è imposta con il punteggio di 6-1 / 3-6 ...

WTA Cincinnati – Ad Osaka il derby asiatico contro Hsieh : la tennista giapponese ha bisogno del 3° set : Naomi Osaka supera gli ottavi di finale del WTA di Cincinnati: la tennista giapponese batte Su-Wei Hsieh in tre set Dopo l’esordio vincente, ma sofferto, contro Sasnovich, Naomi Osaka ha bisogno nuovamente di tre set per battere Su-Wei Hsieh (numero 30 WTA) e accedere ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista giapponese, da lunedì scorso di nuovo numero 1 al mondo, ha vinto il derby asiatico battendo la collega cinese con il ...

WTA Cincinnati – Sonora ripassata di Svetlana Kuznetsova a Sloane Stephens : la russa vince in 53 minuti! : Ha bisogno di appena 53 minuti Svetlana Kuznetsova per battere Sloane Stephens: la tennista russa si impone in 2 set sull’americana Bastano 53 minuti a Svetlana Kuznetsova per staccare il pass valevole per i quarti di finale dell’ATP di Cincinnati. La tennista russa, scivolata alla posizione numero 153 del ranking mondiale femminile, che di certo non ne rispecchia il talento, ha superato in 2 set l’americana Sloane Stephens. Nonostante il ...

Tennis - WTA Cincinnati 2019 : i risultati del 15 agosto. Prosegue la lotta in vetta al ranking tra Naomi Osaka - Ashleigh Barty e Karolina Pliskova : Disputati gli ottavi di finale del torneo WTA Premier 5 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense Prosegue la lotta a tre per la vetta del ranking WTA, ancora raggiungibile dalla nipponica Naomi Osaka, dall’australiana Ashleigh Barty e dalla ceca Karolina Pliskova. L’australiana Ashleigh Barty, difende, almeno momentaneamente, il numero 2 WTA andando a battere in rimonta l’estone Anett Kontaveit, superata per 4-6 7-5 7-5, ...

WTA Cincinnati – Karolina Pliskova decisa ai quarti di finale Rebecca Peterson stesa in due set : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale del WTA di Cincinnati: la tennista ceca supera Rebecca Peterson dopo due set Dopo 1 ora e 44 minuti di match divertente e combattuto, Karolina Pliskova avanza ai quarti di finale del WTA di Cincinnati. La tennista ceca, numero 3 della classifica mondiale femminile, è stata protagonista di una prestazione convincente contro una buona Rebecca Peterson, capace di darle più filo da torcere di quanto ...