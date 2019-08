Rimini | gli negano l’imbarco e tenta di salire clandestinamente su un aereo | denunciato

Simona Ventura - famiglia allargata a Rimini : “Sogno di una notte d’estate” scrive Simona Ventura postando lo scatto che la ritrae nell’hotel di Rimini dove trascorre le vacanze insieme ai due dei tre figli, Caterina e Giacomo, al compagno Giovanni Terzi, al figlio di lui Giulio Antonio, alla sorella Sara e al nipotino Enea. Tra scatti in bikini e dediche d’amore, Terzi scrive: “Sarà la stessa spiaggia ma l’orizzonte è sicuramente diverso. Quest’anno una vacanza ...

Incidente a Rimini - consigliere Lega investe imam : "Una fatalità" : Incidente a Rimini, consigliere Lega investe imam: "Una fatalità" L’Incidente si è verificato venerdì pomeriggio. Omar Faruk, presidente del centro islamico della città, è stato trasportato all’ospedale di Cesena: è in prognosi riservata. Sotto choc il consigliere Carlo Grotti, che si era sposato il giorno ...

Rimini - consigliere leghista investe sulle strisce l’imam della città : “Ho cercato di frenare - ma non ci sono riuscito” : Lo ha “visto all’ultimo momento” e ha cercato di fermare l’automobile, ma inutilmente. Così un consigliere della lega di Rimini ha investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali l’imam della città, Omar Faruk, di 49 anni. A travolgerlo Carlo Grotti, 35 anni, eletto in Consiglio nel 2016. “Ho cercato di frenare, ma non ci sono riuscito”, ha commentato, ancora sotto choc, il leghista. ...

Rimini - il consigliere leghista Carlo Grotti travolge un imam sulle strisce : tragica fatalità : Un dramma a Rimini, dove il consigliere comunale della Lega, Carlo Grotti, ha investito sulle strisce pedonali di via Graziani Omar Faruk, 49 anni, del Bagladesh, imam e guida del centro islamico riminese. Una pura fatalità: "L'ho visto all'ultimo momento, ho cercato di frenare ma non ci sono riusci

Imam Rimini travolto sulle strisce pedonali da un consigliere della Lega : “Prego per lui” : Il consigliere comunale della Lega Carlo Grotti ha travolto sulle strisce pedonali a Rimini Omar Faruk, bangladese di quarantanove anni guida del centro islamico riminese. “L'ho visto all'ultimo momento, ho cercato di frenare, ma non ci sono riuscito”, ha raccontato sotto choc. Il ferito è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena.Continua a leggere

Consigliere leghista investe sulle strisce l'imam di Rimini : Omar Faruk è in prognosi riservata al Bufalini di Cesena. Carlo Grotti sotto choc: "Una fatalità. Prego per lui"

Volano i piatti tra vicine - a Rimini straniera minaccia la polizia : "Vi taglio la gola" : Claudio Carollo Una brasiliana di 40 anni è stata arrestata dopo aver minacciato col coltello in mano prima la vicina, aggredita con la figlia, e poi la polizia intervenuta a calmarla Prima la lite con la vicina, poi le minacce alla polizia. Era fuori controllo la donna brasiliana di 40 anni fermata ieri sera in un condominio di Rimini per aver aggredito una donna e la figlia minorenne brandendo un coltellaccio. La rissa è scoppiata ...

Orrore a Rimini - marocchino sale su una ruota panoramica - si toglie le scarpe e si lancia nel vuoto - terrore tra la gente : Un suicido choc quello avvenuto nella notte appena trascorsa a Rimini. Pochi minuti prima di mezzanotte un marocchino, per motivi in corso di accertamento, è salito sulla ruota panoramica, si è tolto le scarpe e si è lanciato nel vuoto. Nella zona dove è accaduto l’estremo gesto erano presenti tantissimi turisti che hanno visto in diretta la scena. L’uomo, con disturbi psichici, ha prima atteso che sua cabina salisse al punto più alto ...

Si butta nel vuoto dalla ruota panoramica : si spoglia e cade da 55 metri a Rimini : Si parla di suicidio per il giovane di 35 anni che questa notte si è lanciato dalla ruota panoramica di Rimini. Dopo essere salito sulla ruota, nella cabina numero 15, ha aspettato l’ultimo giro e nel punto più alto raggiunto dall’attrazione, a 55 metri da terra, si è lanciato nel vuoto dopo essersi spogliato nudo e aver gettato il cellulare dalla cabina. I turisti e le famiglie con i propri bambini che si trovavano intorno hanno ...

Orrore a Rimini : si spoglia e poi si uccide gettandosi dalla ruota panoramica : La tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte tra lunedì e martedì, quando intorno alla ruota panoramica c'erano ancora tanti turisti. Ancora sconosciuta l'identità della vittima.

Rimini Rimini film stasera in tv 21 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Rimini Rimini è il film stasera in tv domenica 21 luglio 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rimini Rimini film stasera in tv: cast e scheda GENERE: ComicoANNO: 1987REGIA: Sergio Corbuccicast: Laura Antonelli, Elvire Audray, Eleonora Brigliadori, Paolo Bonacelli, Jerry Calà, Serena Grandi, Sylva Koscina, ...

Confermato il concerto di Jovanotti a Rimini del 10 luglio dopo la nota ufficiale del Comune : Il concerto di Jovanotti a Rimini si farà. dopo i dubbi dei giorni scorsi, che hanno riguardato la salvaguardia di due pulcini di fratino, arriva ora la nota del Comune con la quale si spiega il motivo per cui lo spettacolo avrà luogo in maniera regolare nella giornata del 10 luglio. Il comunicato ufficiale chiarisce quindi i dubbi dei giorni scorsi, con i quali si era aperta la possibilità di un rinvio del concerto da destinare, peraltro, ...

Rimini - compra le sigarette e trova la foto della moglie morta : chiesti 100 milioni : Un cinquantenne di Misano Adriatico (Rimini) ha acquistato un pacchetto di sigarette e si è ritrovato di fronte, tra le fotografie usare per impressionare e convincere i fumatori ad abbandonare quel vizio, l’immagine della moglie intubata nel letto di un ospedale a poche settimane dal decesso. Decesso della donna avvenuto diversi anni fa per patologie che, assicura il marito, non erano assolutamente legate al fumo. “Ma questo non conta – ha ...

Rimini - su un pacchetto di sigarette riconosce la moglie in fin di vita : 50enne chiede 100 milioni di risarcimento : Ha trovato stampata su un pacchetto di sigarette una foto della moglie morta quasi due anni fa. Dopo lo choc iniziale è arrivata la rabbia e si è quindi aperto un contenzioso tra un riminese e la multinazionale del tabacco alla quale l’uomo, assistito dall’avvocato Guglielmo Guerra, ha chiesto un risarcimento di 100 milioni di euro. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino. È successo a un 50enne di Misano, in provincia di ...