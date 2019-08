Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) In questi giorni Federica Caroccia sta raccontando la disavventura che l’ha vista protagonista il 24 aprile scorso sui colli Aminei a. All’epoca alla quarantesima settimana di gravidanza stava passeggiando quando ha avvertito le prime contrazioni. Ha quindi deciso di salire su un autobus per recarsi in ospedale. Quando sul pullman è salito il controllore questo non ha voluto sentire ragioni e ha verbalizzato la sanzione per la corsa senza biglietto della. La donna è poi arrivata in ospedale e poche ore più tardi ha messo al mondo una bambina: “Fortunatamente è andato tutto bene, ma ho avuto tanta paura” L'articolodal bus: “Inmiumiliata” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Partoriente multata e fatta scendere da bus: 'Sentita umiliata' IL VIDEO #Napoli - repubblica : Napoli, controllore dell’Anm multa e fa scendere dal bus una partoriente - TutteLeNotizie : Napoli, partoriente multata e fatta scendere dal bus: “In quel momento mi sono sentita… -