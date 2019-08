LaStampa : La Somalia in mano agli shabaab, i terroristi che diventano mafiosi - MonicaMonicaxx : RT @LaStampa: La Somalia in mano agli shabaab, i terroristi che diventano mafiosi - MoonLuchy : RT @LaStampa: La Somalia in mano agli shabaab, i terroristi che diventano mafiosi -

(Di domenica 18 agosto 2019) I guerriglieri sono cambiati: controllano il territorio, sperando in un’intesa con l’Occidente Nonostante bombe e racket Mogadiscio vuole rinascere: “Serve qualcuno che creda in noi”

Dalla Rete Google News

euronews

In Somalia è in atto un'autentica recrudescenza degli attentati. La situazione nelle ultime settimane è diventata estremamente preoccupante per via delle ...