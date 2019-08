Ilary Blasi sirena | lato b sott' acqua Un altro figlio con Totti? 3 numero

Ilary Blasi - Barbara D'Urso e Simona Ventura in bikini - è sfida social - foto : Un weekend di caldo, sole e bikini social per tre pezzi da novanta della tv italiana. Stiamo parlando di Ilary Blasi, Barbara D'Urso e Simona Ventura, che nel giro di poche ore hanno caricato sui rispettivi profili Instagram tre prove costume decisamente promosse."Deep", ha scritto la Blasi a corredo di un'immagine che ce la mostra meravigliosa sirenetta, mentre nuota nelle profondità del mare. "Oggi tutto il giorno... così...si...si.. si", ...

Nadia Toffa - il dolore di Ilary Blasi : «Voglio ricordare le tante risate - ti abbraccio forte» : Ilary Blasi si è presa un giorno di tempo, poi ha scelto di salutare Nadia Toffa con un pensiero social. Su Instagram, la conduttrice, moglie di Francesco Totti, ha espresso tutto il suo...

Nadia Toffa - il dolore di Ilary Blasi : «Voglio ricordare le tante risate - ti abbraccio forte» : Ilary Blasi si è presa un giorno di tempo, poi ha scelto di salutare Nadia Toffa con un pensiero social. Su Instagram, la conduttrice, moglie di Francesco Totti, ha espresso tutto il suo...

Ilary Blasi salva il paparazzo e lo ospita sullo yacht : Foto belle, spontanee e naturali, ma sono paparazzate. “La verità è che noi ce lo portiamo direttamente da casa”. Ilary Blasi regala un siparietto divertente al largo di Ponza quando si vede costretta ad ospitare in barca il fotografo che li stava spiando dal gommone. L’imbarcazione è in avaria e la moglie di Francesco Totti non ci pensa due volte a farlo salire sullo yacht: Vuoi qualcosa da bere?” chiede tra le risate. E lui si fa la doccia e ...

Addio a Nadia Toffa : il ricordo di Maria De Filippi - Ilary Blasi e Barbara D'Urso : La notizia della morte di Nadia Toffa ha lasciato tutti senza parole: stamattina, dopo una lunga battaglia contro il cancro, l'inviata de 'Le Iene' si è spenta alla giovane età di 40 anni. I primi a dare la notizia della scomparsa della donna sono stati i colleghi del programma di Italia 1: subito dopo è toccato a moltissimi personaggi di spicco ricordare la coraggiosa giornalista con toccanti dediche apparse sui social network. Nadia 'la ...

Teo Mammucari e Ilary Blasi si divertono al ristorante facendo karaoke : Un simpatico karaoke tutto da ridere quello in cui si sono divertiti Teo Mammucari e Ilary Blasi alla cena per il compleanno del conduttore in un ristorante di Sabaudia. Lui prova a coinvolgere la Blasi ma i numerosi tentativi non vanno a buon fine: sbaglia parole e intonazione, tra le prese in giro di Teo e le risate generali. Ilary è seduta con la sua famiglia al tavolo del capitano, o dei raccomandati” come lo chiama il festeggiato, e ...

Da Ilary Blasi a Barbara d’Urso : tutti i Vip ricordano Nadia Toffa : Nadia Toffa è morta. Da Ilary Blasi a Barbara d’Urso, i suoi amici e colleghi la ricordano così La notizia della morte di Nadia Toffa è stato un pugno allo stomaco. Un colpo al cuore per il pubblico italiano, tanto affezionato a lei, e per i suoi amici e colleghi, che avevano avuto l’onore di […] L'articolo Da Ilary Blasi a Barbara d’Urso: tutti i Vip ricordano Nadia Toffa proviene da Gossip e Tv.

Ilary Blasi - karaoke “porno” al compleanno di Teo Mammucari. Lui la stronca : «Hai una voce…» : Teo Mammucari compie 55 anni e festeggia a Sabaudia con tanti amici, tra cui Ilary Blasi. Il mattatore della serata, manco a dirlo, è proprio il comico e conduttore romano, che decide di intrattenere i suoi ospiti con un karaoke che coinvolge anche la moglie di Francesco Totti, una grande amica oltre che una collega. Teo Mammucari avvicina il microfono a Ilary Blasi e la invita a cantare Nel blu dipinto di blu, il celebre brano di Domenico ...

Ilary Blasi si cimenta nel karaoke. Mammucari : "Avevi la voce da film porno" - : Francesca Galici Grande divertimento al compleanno di Teo Mammucari a Sabaudia, dove lo showman ha chiamato a raccolta molti suoi amici, tra cui Ilary Blasi e suo marito. Esilarante il momento karaoke con la conduttrice mattatrice assieme al festeggiato Teo Mammucari ha voluto festeggiare il suo compleanno con una grande festa a Sabaudia, a cui erano invitati anche Ilary Blasi e Francesco Totti. La famiglia dell'ex capitano della ...

Ilary Blasi - karaoke “porno” al compleanno di Teo Mammucari. Lui la stronca : «Hai una voce…» : Teo Mammucari compie 55 anni e festeggia a Sabaudia con tanti amici, tra cui Ilary Blasi. Il mattatore della serata, manco a dirlo, è proprio il comico e conduttore romano, che decide di intrattenere i suoi ospiti con un karaoke che coinvolge anche la moglie di Francesco Totti, una grande amica oltre che una collega. Teo Mammucari avvicina il microfono a Ilary Blasi e la invita a cantare Nel blu dipinto di blu, il celebre brano di Domenico ...

Ilary Blasi gioca col karaoke al compleanno di Teo Mammucari - lui : “Sembra la voce dei film porno” : Ilary Blasi è stata ospite alla cena per il compleanno di Teo Mammucari. I due, per anni sono stati conduttori del programma "Le Iene" e li lega ancora una forte amicizia. Durante i festeggiamenti per i 55 anni del conduttore, non sono mancati gli sfottò nei confronti della showgirl e delle sue performance canore. In un piccolo siparietto, poi, hanno dato anche qualche piccola anticipazione sulla sitcom "Casa Totti".Continua a leggere

Ilary Blasi pizzicata nel locale : "È imbarazzante sta cosa" - con quale vip la beccano : Teo Mammuccari, classe 1964, ieri sera ha festeggiato in un ristorante di Sabaudia, il suo 55esimo compleanno. Tantissimi gli invitati accorsi per festeggiare l'amatissimo presentatore, tra i quali anche Francesco Totti e consorte. Ed è proprio con Ilary Blasi che Teo ha improvvisato un siparietto d

Ilary Blasi - karaoke “porno” alla festa di Teo Mammucari. Che siparietto : Ancora Ilary Blasi protagonista delle cronache di gossip, ancora la bella conduttrice a riempire le pagine dei siti di informazione. Non c’è un giorno infatti che l’ex letterina di Passaparola non faccia parlare di sé, che sia uno scatto rovente, una dedica strappacuore alla sua famiglia o qualche vicissitudine social. Stavolta protagonista insieme a lei è il collega, e anche intimo amico, Teo Mammucari, con il quale aveva condiviso la ...

Ilary Blasi al compleanno di Teo Mammucari : lui la prende in giro : Teo Mammucari stronca Ilary Blasi al compleanno: “Hai una voce…” Giornata speciale per il conduttore Teo Mammucari che oggi, lunedì 12 agosto, compie 55 anni. All’anagrafe Teodoro Mammuccari, il quarto giudice di Tu Sì Que Vales ha deciso di festeggiare il suo compleanno a Sabaudia con tanti amici, tra cui Ilary Blasi. L’ex padrone di casa di programmi Mediaset di grande successo come Cultura Moderna, Lo show dei ...