Giuseppe Rossi | duro commento contro la Var | “Sta rovinando il calcio” FOTO

Fiorentina - Giuseppe Rossi elogia Commisso - difende Chiesa e si propone : “Se Pradè mi chiamasse…” : “Commisso può fare grandissime cose alla Fiorentina. E’ uno spettacolo vedere un italo-americano entrare nel calcio, specialmente nella serie A. E’un onore per me perché anche io sono italo-americano. E’ bello vedere uno che arriva dalle mie parti, siamo a 15-20′ di distanza, è un onore vedere lui che ha fatto la storia qui in America ed ora la sta facendo nel calcio italiano. Ho tanti amici nei New York ...

La Zanzara chiude - Giuseppe Cruciani : “L’anno prossimo potrebbe essere l’ultimo” : L’annuncio arriva inaspettato. Uno dei programmi radiofonici di maggior successo degli ultimi anni in Italia, sta probabilemente per chiudere i battenti. A rivelarlo è Giuseppe Cruciani che, in una lunga intervista a TvBlog, dà la notizia che spiazza i tantissimi fedeli ascoltatori del suo “La Zanzara”. Quella che inizierà a settembre, a meno di cambiamenti in corsa, sarà la stagione finale per l’irriverente salotto radiofonico di ...

La Zanzara chiude - Giuseppe Cruciani : “L’anno prossimo potrebbe essere l’ultimo” : L’annuncio arriva inaspettato. Uno dei programmi radiofonici di maggior successo degli ultimi anni in Italia, sta probabilemente per chiudere i battenti. A rivelarlo è Giuseppe Cruciani che, in una lunga intervista a TvBlog, dà la notizia che spiazza i tantissimi fedeli ascoltatori del suo “La Zanzara”. Quella che inizierà a settembre, a meno di cambiamenti in corsa, sarà la stagione finale per l’irriverente salotto radiofonico di ...

Giuseppe Cruciani : “L’anno prossimo ultima stagione per la Zanzara. In tv faccio l’ospite - mi piace Del Debbio” : “Penso che l’anno prossimo sarà l’ultimo della Zanzara”. Giuseppe Cruciani lo annuncia senza troppi giri di parole, a sorpresa, rendendo reale un’ipotesi che tantissimi appassionati tentano puntualmente di scacciare.“In un anno può succedere di tutto – spiega il conduttore a Tv Blog – ma io ho sempre agito d’istinto e la sensazione attuale è che quella che comincerà il 2 settembre sarà l’ultima stagione”.prosegui la letturaGiuseppe Cruciani: ...

Giuseppe Conte riferirà in Senato sul caso Lega-Russia il prossimo 24 luglio : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che riferirà in Senato sul caso Lega-Russia il prossimo 24 luglio. Il caso è iniziato quando il sito americano Buzzfeed ha pubblicato un audio in cui si sente un collaboratore di Salvini,