Valderrama su James | “Se un allenatore non ti vuole non giocherai neppure…”

(Di venerdì 16 agosto 2019) Carlos Alberto Valderrama su James Rodriguez: l'allenatore non lo vuole Carlos Alberto, vecchia gloria del calcio colombiano, ha parlato di James Rodriguez su Fox Sport. L'ex calciatore non ha usato mezzi termini per dipingere lo situazione attuale del fuoriclasse del Real Madrid: "Se James è vecchio, siamo fregati. Ora è il momento giusto per lui. Permanenza al Real? Lo conoscono, l'unico problema che vedo è che l'allenatore non lo vuole e quando l'allenatore non lo vuole, sai quando giocherà? Neppure quando ci saranno 24 infortunati…". Queste le dichiarazioni di Carlos Alberto Valderrama.

