USA | che spavento per Rovazzi e la fidanzata! Entrano per sbaglio nell’Area 51 | “I

Chef Rubio : "LampedUSA isola di razzisti e parassiti" : Nicola De Angelis Chef Rubio ha detto la sua su Instagram definendo Lampedusa "isola di pescatori dal cuore immenso ma anche di razzisti e parassiti", oltre che terra della mafia e della cocaina Chef Rubio era a Lampedusa fino a qualche giorno fa per aiutare la nave Open Arms, insieme all'attore Richard Gere. Ha voluto dire la sua sul suo profilo Instagram scrivendo: "Lampedusa un mondo nel mondo che si rivela in pochissimo tempo, ma ...

Riscaldamento globale : in Cile le stazioni sciistiche costrette a USAre i cannoni sparaneve : Le stazioni sciistiche vicino Santiago del Cile fanno sempre più ricorso ai cannoni sparaneve a causa del Riscaldamento globale e dell’inquinamento: fino a qualche decina d’anni fa in questa parte della Cordigliera delle Ande cadevano oltre 4 metri di neve, mentre in questa stagione ha nevicato solo 3 volte, e non si sono registrati accumuli oltre i 30 cm. Nella catena montuosa la copertura di neve è scesa tra il 5% e il 10% ogni 10 ...

Open Arms - sbarcate altre quattro persone per ragioni mediche. La nave resta al largo di LampedUSA : altre quattro persone sono state fatte sbarcare la scorsa notte notte dalla Open Arms per ragioni mediche. Lo fa sapere con un tweet la stessa Ong, che parla di 3 persone e di un accompagnatore fatti...

Bitter Sweet - anticipazioni turche : la Piran lascia la villa di Ferit a caUSA di Pelin : Nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore purtroppo oltre a Demet e Hakan, ad ostacolare la storia d’amore tra Ferit e Nazli ci penserà un nuovo personaggio femminile. Si tratta di Pelin Turan, che farà ritorno ad Istanbul in occasione della festa di compleanno dell’architetto. La new entry si rivelerà essere un'ex fidanzata del marito della cuoca, e farà di tutto per riprenderselo. La perfida donna, ...

SPY FINANZA/ Altro che USA-Cina - ecco qual è la vera caUSA della recessione : Si parla ormai apertamente di recessione globale. Ma si sbaglia a indicarne la causa principale nello scontro tra Usa e Cina

Tammy Abraham – Cori ed insulti razzisti a caUSA dell’errore dal dischetto : Tammy Abraham – Dalla civile Inghilterra la notizia che non ti aspetti. L’attaccante del Chelsea Tammy Abraham è stato vittima di insulti e razzisti. Tammy Abraham – L’attaccante classe ’97 nel corso della partita di assegnazione della UEFA Super Cup (clicca qui per gli highligths) ha commesso l’errore dal dischetto che è stato fatale per i “blues”. Sul risultato di 5-4 ai calci di rigore, ...

Disservizi idrici non solo a Marina di RagUSA ma anche in centro storico : Emergenza idrica anche nei centri storici di Ragusa, il gruppo consiliare del M5S chiede all'amministrazione comunale di sapere cosa sta facendo

Open Arms a LampedUSA : quel che resta del governo litiga - ma lo sbarco è "imminente" : Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Adnkronos la situazione si starebbe per sbloccare. Precarie condizioni igienico...

Spopola negli USA l’uva al gusto di zucchero filato : Spopola negli Stati Uniti l’uva al gusto di zucchero filato: sul mercato dilagano le varietà che ricordano più i dolci che la frutta. La moda è stata lanciata nel 2012, ma negli ultimi mesi – riporta il Wall Street Journal – ha conquistato anche il web. L’uva di zucchero filato è comparsa nei negozi ortofrutticoli statunitensi circa 7 anni fa, dando vita a una sorta di rivoluzione: subito dopo i produttori hanno iniziato ...

Atletica - USAin Bolt : “Con l’atletica competitiva ho chiuso. Nel calcio ci ho creduto - ma non mi sono allenato a sufficienza. Penso che Tortu…” : Ai Mondiali di Atletica 2019, che si svolgeranno Doha dal 27 settembre al 6 ottobre, ci sarà una grande assenza, quella di Usain Bolt. L’atleta che ha saputo scrivere in modo unico la storia di questo sport negli ultimi undici anni, conquistando otto ori olimpici, undici iridati e timbrando due record del mondo, ha terminato la sua carriera con l’Atletica e dopo una breve parantesi, poco fortunata, con il mondo del calcio, sembra ormai aver ...