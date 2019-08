Sassoli all' Italia | urgenza umanitaria su Open Arms Sbarco subito

David Sassoli : «L?Italia indichi alla Ue un nome forte» : Presidente Sassoli, venerdì arriva a Roma la neopresidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per incontrare Conte. Che cosa pensa possa chiedere...

Matteo Salvini e Metropol - David Sassoli : "Presto inchiesta su Russia e Lega". Siluro dall'Europarlamento : La prima mossa del presidente dell'Europarlamento David Sassoli? Una bella inchiesta "a orologeria" contro la Russia. Non solo le sanzioni europee contro Mosca, dunque. Il neo-eletto presidente (del Pd), spiega alla Stampa come intenderà accendere un faro sulle "ingerenze russe nella politica europe

Sovranisti scossi dall'elezione di David Sassoli alla presidenza dell'Europarlamento : In data 3 luglio 2019 David Sassoli, esponente del Partito Democratico, è stato eletto nuovo Presidente del Parlamento Europeo. Dunque è ufficiale: sarà lui a prendere il posto del suo predecessore Antonio Tajani (appartenente al partito italiano Forza Italia e alla famiglia europea dei Popolari). Come hanno votato i gruppi parlamentari italiani È interessante analizzare come si sono mossi i partiti italiani in questa partita politica. Per la ...

David Sassoli : ‘Porte aperte alle Ong’ : David Sassoli, 63 anni, ex giornalista del Tg1 ed esponente del PD, è stato eletto ieri Presidente del Parlamento europeo, con 354 voti su 667 espressi: ne sarebbero bastati 334 per raggiungere la maggioranza assoluta. I socialisti, così, si sono aggiudicati la presidenza del Parlamento Europeo. Sassoli prenderà il posto di Antonio Tajani, in carica dal gennaio del 2017. Il suo mandato dovrebbe durare due anni e mezzo e dal 2021 in poi la ...

Come si è arrivati all'elezione a sorpresa di David Sassoli : Fino a pochi giorni fa non aveva fatto parte del totonomine: per la guida del Parlamento europeo si era pensato a una staffetta fra liberali e verdi, oppure a un incarico a Manfred Weber, a parziale compensazione del siluramento del suo ruolo di “spitzenkandidat” dei Popolari alla Commissione. Durante la conferenza stampa subito dopo la sua elezione, lo stesso David Sassoli ha detto di essere stato “stupito” quando a ridosso della scadenza ...

David Sassoli - chi è il nuovo presidente del Parlamento europeo : dal Tg1 alla carriera politica : È il successore di Antonio Tajani e arriva alla presidenza del Parlamento europeo dopo 10 anni passati tra Bruxelles e Strasburgo. Ma prima di intraprendere la carriera politica, David Sassoli è stato giornalista per la carta stampata e la tv, passando dai quotidiani locali ai vertici dei telegiornali della Rai. Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, ha iniziato a lavorare molto giovane come giornalista da collaboratore per piccoli giornali e in ...

Sassoli - nuovo presidente del Parlamento Europeo : 'Apriremo ancora di più porta alle Ong' : Gli echi del caso Sea Watch, in Italia, non si sono ancora spenti. In Europa, però, il nuovo Parlamento Europeo ha provveduto ad eleggere il suo presidente. Si chiama David Sassoli, è italiano e i più attenti lo ricorderanno come un giornalista televisivo della Rai. E' espressione del Partito Democratico e basterebbe questo per mettere in evidenza come si tratti di un personaggio politico che ha un'estrazione radicalmente diversa rispetto alla ...

Sassoli eletto presidente Parlamento Ue - alla notizia Pd e sinistre esultano alla Camera. Indifferenza destre e M5s : alla notizia dell’elezione dell’eurodeputato David Sassoli come presidente del Parlamento europeo, anche alla Camera sono scattati applausi ed esultanze tra i banchi del Pd e della sinistra. È stato Emanuele Fiano, deputato dem, a rivendicare: “Saluto l’elezione con grande orgoglio, spero a nome di tutti quanti“. E il vicepresidente di turno di Montecitorio, l’altro dem Ettore Rosato, ha aggiunto: ...

Ue - il discorso di Sassoli : “Europa antidoto alle degenerazioni nazionaliste che hanno avvelenato la nostra storia” : “L’Unione europea non è un incidente della Storia”. Lo ha detto David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in Aula a Strasburgo. “Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che ...

Da anchorman alla guida di Strasburgo - il dem Sassoli nuovo presidente del Parlamento europeo : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L’eurodeputato del Pd è stato eletto alla seconda votazione con 345 voti, a fronte della maggioranza necessaria di 334 voti. L’annuncio è del presidente uscente dell’Eurocamera, Antonio Tajani, davanti alla plenaria riunita a Strasburgo. Giornalista e conduttore televisivo, già vicediretto...

La partita di David Sassoli. All'Europarlamento si vota il presidente : La poltrona di Antonio Tajani potrebbe rimanere in mano italiana. Sono quattro i candidati alla presidenza del Parlamento europeo che verranno votati dall’Assemblea di Strasburgo: David Sassoli per i socialisti, Ska Keller per i Verdi, Jan Zahradil per i conservatori e Sira Rego per la sinistra. Non ci sono candidati dai popolari. Il tedesco del Ppe Manfred Weber si candiderà tra due anni e mezzo, nella seconda parte della ...

Un italiano alla guida del Parlamento europeo : i Socialisti candidano David Sassoli (Pd) : I Socialisti & Democratici hanno scelto David Sassoli come loro candidato alla presidenza del Parlamento europeo. Sassoli, eletto tra le liste del Pd, ha buone possibilità di farcela e di occupare la poltrona che fino a oggi è stata occupata da Antonio Tajani, di Forza Italia. Domani il voto decisivo del Parlamento Ue, il cui esito è però tutt'altro che scontato e potrebbero anche esserci sorprese.Continua a leggere