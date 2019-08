Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Una banalesu unfinisce in una rissa che poi sfocia in un. E' accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è statodai carabinieri l'accusato di essere l'assassino,

zazoomnews : Messina duplice omicidio a Ucria: zio e nipote uccisi a fucilate per un parcheggio - #Messina #duplice #omicidio… - TV7Benevento : Messina: duplice omicidio per una lite sul parcheggio, fermato un uomo... - SiciliaReporter : Messina, duplice omicidio dopo una lite per un parcheggio: fermato presunto omicida -