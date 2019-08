Futuro James Rodriguez | il parere dei tifosi del Real è sorprendente

James Senese - dalla musica alla politica : «La speranza per il Futuro? La Rivoluzione» : Il musicista in tour con "Aspettando ‘o tiempo" si racconta a tutto campo. Il sistema? «Ha vinto». Il rap? «Strunzate». E di Pino Daniele dice: «Tra noi c’è stato un impatto quasi come tra un uomo e una donna che si amano all’improvviso»

Zidane su James – Il tecnico esprime ancora dubbi sul Futuro del colombiano : Stando a quanto riportato da calciomercato.com Zidane, a differenza di quanto comunicato dalla dirigenza del Real, non da per scontata la presenza di James nella prossima stagione. Zidane James – Il tecnico francese, al termine della sfida contro il Tottenham, ha risposto ad una domanda su James: “Non so ancora se James Rodriguez resterà al Real Madrid, ora non penso a questo. Bale non è partito con noi perchè non stava bene, ...

James torna ad allenarsi con il Real Madrid - ma il suo Futuro è ancora incerto : Il Real ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista degli impegni della settimana nell’Audi Cup. Tra i calciatori scesi in campo sotto la direzione di Zidane anche James Rodriguez. Il colombiano, rientrato dalle vacanze prolungate a causa dell’impegno con la nazionale colombiana, è ancora un calciatore del Real nonostante sia stato messo sul mercato e conteso tra Atletico e Napoli. Il Real ha comunicato sul sito le notizie ...

Calciomercato - le novità : si decide il Futuro di James Rodriguez - il Bologna gongola ed il Genoa è scatenato : Sono ore sempre di più calde di Calciomercato, ecco tutte le ultime novità sul campionato di Serie A e non solo. Sono giorni decisivi per il futuro del calciatore James Rodriguez, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo entro questa settimana si deciderà la squadra del colombiano. Si tratta di un testa a testa tra Napoli ed Atletico Madrid con i ‘Colchoneros’ che sembrano nettamente favoriti nella corsa, secondo Marca ...

Le notizie di calciomercato - le trattative del giorno : il nuovo 11 dell’Inter - il Futuro di Kean - Icardi e James : Destini incrociati, o forse no. Kean e Icardi non sono intoccabili. Se per il primo le parole del padre hanno fatto rumore, mettendo in dubbio una permanenza che fino a qualche settimana fa sembrava certa, per il secondo l’addio è molto probabile. Per i bookies è la Juve la prima scelta, con le valutazioni dei trader di Stanleybet che danno il trasferimento di Maurito in bianconero come prima ipotesi, a 1,80. Molto lontana l’idea di uno ...

Calciomercato Napoli - James Rodriguez parla del Futuro : “Cosa faccio?” - lui risponde così : Delusione, tanta, dopo l’eliminazione in Coppa America. La Colombia di James Rodriguez (che ha messo a segno, invano, il primo rigore della sequenza risultata fatale ai ‘cafeteros’) è stata eliminata ai quarti di finale dal Cile dopo aver comandato il proprio girone. Il calciatore colombiano si è lasciato andare ad un messaggio su Instagram dimostrando tutta la sua frustrazione per la sconfitta. Ma a fine gara ha parlato ...

James : «Il mio Futuro? Dipende dal Real Madrid» : Il Napoli continua a lavorare per portare a termine l’affare James Rodriguez. Il calciatore e Carlo Ancelotti non vedono l’ora ritrovarsi in azzurro, ma ci sono ancora dei particolari da chiudere. Se l’uscita della Colombia dalla Copa America sembra aver eliminato uno dei vincoli, resta lo scoglio Real Madrid che deve dare l’ok per liberare il colombiano. James che ieri è stato protagonista come sempre,mettendo a segno il ...

Il Napoli alza la voce : “i big non sono in vendita” - James Rodriguez non si sbilancia sul Futuro : “I giocatori del Napoli non sono in vendita”. Il Napoli ha deciso di mettere le cose in chiaro e di smentire via Twitter le indiscrezioni di stampa riguardanti possibili cessioni di pezzi pregiati. “La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione”, si legge nel post del club partenopeo. “I giocatori del Napoli non sono in ...