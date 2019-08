È l' anno dei pop up restaurant | il format food più amato dai grandi chef

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) Sono stati ribattezzati pop up, che in maniera letterale significa ristoranti “animati”, ma più precisamente vuol dire che nascono dal nulla, per l'occasione. Come le farfalle volano una sola stagione. Aprono in un luogo, chiudono i battenti, poi si trasferiscono altrove per ricominciare tutto d'accapo. Sono i ristoranti “temporanei”, un fenomeno in voga da almeno un decennio anche in Italia. Anche se l'origine si fa risalire alla fine degli anni ‘70, negli Stati Uniti, tendenza poi sviluppatasi agli inizi degli anni Duemila sulla scia dei temporary shop e che in Europa havuto il loro padre putativo in Jamie Oliver, loche è anche una celebrità televisiva e che ha dato vita nel tempo ad un fenomeno che ha finito per rendere Londra “uno dei migliori posti al mondo per sperimentare i luoghi del cibo no tradizionali”, si può leggere sulla versione cartacea di ...

