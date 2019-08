Destiny 2 | con l' arrivo di Ombre Dal Profondo il potere dei giocatori verrà portato a 750

Con Shadowkeep Destiny 2 arriverà a pesare 165 GB? : Come saprete, Destiny 2 è un gioco già abbastanza grande. Ma, a quanto pare, quando Shadowkeep arriverà ad ottobre, lo renderà ancora più grande. Con il DLC installato, la versione Steam di Destiny 2 arriverebbe a chiedere ben 165 gigabyte di spazio su disco rigido.Stando alla segnalazione di PCGamer, Destiny 2 occupa già circa 87 GB su disco rigido con l'installazione di Battle.net con tutto il contenuto aggiuntivo che è uscito negli ultimi due ...

Destiny 2 : con il prossimo aggiornamento Bungie renderà più accessibili le quest per ottenere La Vetta e Wendigo : Attraverso un post sul blog ufficiale, Bungie ha spiegato le modifiche che verranno apportate a Destiny 2 dopo l'arrivo della patch 2.5.2.2, oltre a fare una panoramica generale su tutti gli eventi ed i dettagli che saranno presenti nel gioco tra agosto e settembre, prima dell'arrivo della nuova espansione Ombre dal Profondo.Principalmente il prossimo update renderà meno frustranti le quest per ottenere due armi all'interno del gioco, ovvero La ...

Destiny 2 : alcune nuove build vi permetteranno di eliminare i boss dei Raid con un solo pugno : Se anche voi siete bloccati con un boss particolarmente ostico in Destiny 2 allora forse vi interesserà sapere che è stata messa a punto una particolare build che vi permetterà di sbarazzarvene immediatamente usando i pugni. Non stiamo scherzando.Per realizzare questa build avrete bisogno di alcuni oggetti rari e della classe Cacciatore:Destiny 2 è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi invitiamo a consultare la nostra ...

Guardian Con : la convention di Destiny ha raccolto 3 - 7 milioni di dollari per il St. Jude Children's Research Hospital : Guardian Con, una convention di Destiny con sede a Miami, ha raccolto oltre 3,7 milioni di dollari durante il suo livestream su Twitch per il St. Jude Children's Research Hospital, riporta VG247.com.Il livestream è iniziato il 16 giugno e si è concluso il 23 giugno. Gruppi come Achievement Hunter e What's Good Games hanno riempito tutte le fasce orarie, giocando e raccogliendo donazioni. Essendo una convention di Destiny, Bungie ha partecipato, ...

Il Guardian Con di Destiny ha raccolto $3 - 7 milioni per beneficenza : Spesso quando si inizia a parlare delle community legate al mondo del gaming lo si fa per sottolinearne i comportamenti tossici e un atteggiamento negativo ma ci sono anche i casi molto positivi, quelle occasioni in cui i gamer si uniscono per sostenere delle buone cause ottenendo risultati notevolissimi. Questo è il caso del Guardian Con e dei fan dell'universo di Destiny.Come riportato da VG247.com, il Guardian Con è una convention con base in ...

Destiny 2 : Bungie sta per apportare modifiche alle microtransazioni con l'arrivo di Ombre dal Profondo : Bungie ha delineato i piani per modificare il negozio dell'Everversum all'interno di Destiny 2.Come riporta VG247, tutto è iniziato con l'arrivo della Stagione della Ricchezza che ha ridisegnato il negozio, ma i piani di Bungie sembra essere molto più ambizioso.Innanzitutto l'armatura acquistata dal negozio dell'Everversum non porterà più vantaggi. Questo è in parte un effetto collaterale del livello dovuto all'arrivo di Ombre dal Profondo. ...