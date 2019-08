Clima | in Italia +87% di tempeste nel luglio più caldo degli ultimi 140 anni

Previsioni Meteo : si incendia l’Italia dal 10 al 14 Agosto - Clima rovente al centro/sud con punte fino a 43°C [DETTAGLI] : Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al centro-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del centro-Sud entro giovedì 8. Une lieve break ...

Climate change - due gradi in più costano come 27 volte il debito pubblico italiano : Secondo stime per difetto, il conto per un paio di gradi di riscaldamento si aggira intorno ai 69mila miliardi di dollari entro il 2100: una cifra enorme, che scende a “soli” 54mila miliardi di dollari nel caso l’aumento della temperatura si fermasse a un grado e mezzo. Ma il vero problema sarebbe un riscaldamento superiore ai due gradi, che innescherebbe il temuto “warming feedback loop”. Con esiti davvero imprevedibili

Maltempo - la deputata di Forza Italia : “siamo in emergenza Climatica - bisogna intervenire subito” : “La morsa di Maltempo che in queste ore sta attanagliando l’Italia è l’altra faccia della medaglia del riscaldamento globale e del repentino cambiamento climatico. Forti temporali, grandinate e improvvisi nubifragi hanno colpito le regioni centro-settentrionali, provocando tre morti, persone evacuate, e ingenti danni al sistema economico locale. Le immagini che circolano sui social e nei telegiornali mostrano scene apocalittiche”. Così, in una ...

Dal Gavia del Giro d’Italia al Cormet de Roselend del Tour de France - il Clima pazzo stravolge il grande ciclismo : Il grande ciclismo paga carissimo il prezzo dei cambiamenti climatici e del clima “impazzito”: non era mai successo nella storia che una tappa del Tour de France fosse neutralizzata e non assegnata, il primato rimarrà all’edizione del 2019 per un violento temporale che ha colpito la Val-d’Isère provocando frane e grandinate sul tracciato. Uno scenario disastroso che ha costretto gli organizzatori a tagliare anche l’ultima ...

Previsioni meteo 25 luglio - sole e Clima rovente in tutta Italia : picchi di 39-40 gradi : Le Previsioni meteo per oggi Giovedì 25 luglio: sole e clima rovente in tutto il Paese: temperature fino a 40 gradi. Almeno 13 le città da bollino rosso, tra cui Firenze, Bologna, Genova, Torino e Roma. Da sabato però ci sarà il calo termico.Continua a leggere

Clima - WWF Europa : “Italia a rischio siccità e alluvioni” : Da una ricerca del WWF Europa, incentrata sui cambiamenti Climatici e sull’acqua, è emerso che le criticità nella gestione di fiumi, laghi, aree umide e acque di falda da parte delle autorità nazionali europee peggiorano l’impatto della siccità nel Continente, con fenomeni più frequenti, lunghi e intensi soprattutto nel bacino del Mediterraneo. Non solo alcune regioni del Sud Italia, ma anche la Pianura Padana e tutta la Penisola ...

Coldiretti : “Nel 2019 dimezzato il miele in Italia - le api soffrono per i cambiamenti Climatici” : La produzione nazionale di miele è praticamente dimezzata nella prima parte della campagna produttiva 2019. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea che mostrano che quest’anno la sola produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese che in termini economici significa una riduzione dei ricavi per gli apicoltori pari a circa 73 milioni di euro. ...

Fridays for Future - mobilitazione contro l’industria fossile : in tutta Italia manifestazioni a favore del Clima : Nella mattinata di oggi l’Italia ha assistito alla prima grande mobilitazione contro i finanziamenti all‘industria del fossile. In decine di città lungo tutto lo stivale gli attivisti di #FridaysforFuture – il movimento di giovani nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg – hanno inscenato proteste e flash mob di fronte alle sedi di Unicredit e Intesa San Paolo, tra i maggiori finanziatori delle corporations del gas, ...

Miele - per il cambiamento Climatico quasi dimezzata produzione in Italia : La produzione Italiana di Miele del 2019 sarà quasi la metà di quella dello scorso anno a causa soprattutto del clima anomalo, con una perdita economica per gli apicoltori di oltre 70 milioni. Lo dice un rapporto dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) diffuso oggi. Effetti del cambiamento climatico Se nel 2018 gli sbalzi di temperature e i venti avevano ridotto fortemente la produzione di Miele in particolare nel Sud ...

Baseball : Italia vittoriosa nel test contro il Parma Clima : Si è disputato poche ore fa il match che ha messo di fronte, in via amichevole, l’Italia e il Parma Clima, in previsione degli appuntamenti azzurri più importanti (Europei e qualificazione alle Olimpiadi). Le due squadre si sono accordate per giocare sulla distanza dei 10 inning, facendo così in modo di dare a tutti i lanciatori di salire sul monte. La Nazionale di Gilberto “Gibo” Gerali ha prevalso per 6-4. In realtà, per gli ...

Da Milano ad Assisi - alleanza delle città italiane contro il Climate change : Dai piani per l’adattamento al climate change alle azioni di contrasto, dalla valutazione dei rischi alla messa in comune delle soluzioni fino agli investimenti e alla governance. Si sviluppa...

Cambiamenti Climatici - “facciamo causa allo Stato italiano per costringerlo ad attuare politiche efficaci” : Non solo manifestazioni, cartelli, tam tam su Facebook. Contro le inadempienze rispetto al cambiamento climatico e al rischio di un aumento di 4 gradi delle temperature entro fine secolo, c’è chi ha deciso di fare direttamente causa allo Stato italiano. Sono un gruppo consistente di associazioni, comitati territoriali, singoli cittadini, che stanno promuovendo in tutta Italia la campagna “Giudizio Universale”. Una vera azione legale che ...

Punto da una vedova nera - l’allarme : “E’ mortale e quest’anno in Italia il Clima favorisce le larve” : “La diagnostica da puntura di vedova nera è molto difficile, se non si interviene rapidamente possono verificarsi complicazioni serie, con conseguenze molto gravi che possono portare anche alla morte. In Italia casi di questo tipo possono verificarsi nelle regioni con alte temperature come quelle del Sud, quando si manifesta un caldo precoce, forte umidità. Questa annata è a rischio, proprio perché ci sono le condizioni tipiche che ne ...

Italia flagellata dal maltempo in piena estate - esperto meteo del Cnr a MeteoWeb : “Clima sempre più tropicale - necessario adattarsi” : Gli eventi meteorologici estremi che stanno interessando l’Italia in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevole estate Mediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di ...