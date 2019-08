Bce | attacco hacker al sito Bird

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Roma, 16 ago. (AdnKronos) –alweb della Bce utilizzato dalle banche per preparare i rapporti statistici e di vigilanza,. Secondo una nota dell’istituto – nel corso dei lavori di manutenzione – è stata rilevata l’intrusione di soggetti non autorizzati nelesterno ‘Banks integrated reporting dictionary’ in seguito alla quale ieri l’Eurotower ha sospeso la pagina web “fino a nuovo avviso”. Il cyberpotrebbe aver acquinomi, indirizzi e-mail e altri dati dei 481 utenti abbonati, ma non le password. La Bce ha fatto sapere che contatterà i soggetti interessati, garantendo che né i sistemi interni della banca, né i dati sensibili del mercato sono stati interessati dall’. “La Bce prende molto sul serio la sicurezza dei dati”, si legge ancora nella nota, ...

