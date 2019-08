Battlefield 1 e Titanfall 2 | i codici Origin protagonisti di un' imperdibile offerta

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 16 agosto 2019) Se siete giocatori PC amanti degli sparatutto e ancora non avete provato1 e2, abbiamo delle ottime notizie per voi.I due giochi di Electronic Arts sviluppati da DICE e Respawn sonodi un'interessantissimasu Amazon.Nello specifico, la piattaforma offre in promozione, e a un prezzo inferiore rispetto ad altri siti di chiavi, idei due titoli FPS.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Battlefield1 e #Titanfall2: codici Origin in offerta su #Amazon. -