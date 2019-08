Rilascio EMUI 10 | ecco quali device riceveranno prima la beta in Cina

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 15 agosto 2019) Sono giorni ormai che non si fa altro che parlare di10, la nuova UI del colosso di Shenzen presentata durante il Huawei Developer Conference. Vi avevamo già annunciato che i Huawei P30 e P30 Pro sarebbero stati i primi a riceverla in versioneil prossimo 8 settembre: a questi dispositivi se ne aggiungeranno presto altri. Come riportato da 'news.mydrivers.com', alla fine del prossimo mese toccherà anche ai Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X e Mate 20 RS Porsche Design, mentre per la fine di ottobre lo stesso trattamento è previsto per Honor 20, Honor 20 Pro, Honor v20 e Honor Magic 2. Tenete presente che i tempi si riferiscono al territorio cinese, e che quindi ci vorrà del tempodi assistere aldella release in Europa. In ogni caso, non c'è motivo di dubitare della fonte (che a propria volta sostiene di rifarsi al forum cinese ufficiale del ...

