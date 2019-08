Il Psv non rischia Contro l’Haugesund Lozano non va nemmeno in panchina

Stasera l’esordio del Psv in campionato - non c’è Lozano : Irving Lozano non compare nell’undici titolare del Psv Eindhoven di Van Bommel che questa sera fa il suo esordio nel campionato olandese in casa del Twente. Il messicano che tanto piace ad Ancelotti, e che è in predicato di passare al Napoli, non giocherà dal primo minuto. L'articolo Stasera l’esordio del Psv in campionato, non c’è Lozano sembra essere il primo su ilNapolista.