Enzo Miccio presenta ai fan Laurent | chi è il compagno del noto wedding planner

Enzo Miccio - il Pitti - eleganza italiana e inglese a confronto : Enzo Miccio , il Pitti , eleganza italiana e inglese a confronto Immagina di essere a un ricevimento, una cena di gala o una festa importante. Le donne sono in abito lungo, noi in smoking. Tra quello spettacolo di colori e ombre, all’ingresso vedi un tizio vestito con i costumi tradizionali della sua regione. Stoffe, ricami d’oro, cappello. Di sicuro ti mette addosso simpatia e magari ci vai anche a parlare perché t’incuriosisce, ma sono vestiti ...

Il matrimonio di Eva e Imma - Speciale Enzo Miccio Wedding Planner su Real Time il 21 giugno : Lo Speciale di Enzo Miccio Wedding Planner sulle nozze di Eva Grimaldi e Imma Battaglia ha una data di emissione: dopo essere stato disponibile su DPlay Plus, la puntata che immortala i preparativi e la cerimonia che ha unito in matrimonio Eva e Imma andrà in onda venerdì 21 giugno alle 21.10 su Real Tim (DTT, 31). Uno Speciale di circa un'ora che inaugura la stagione dei matrimoni e l'estate di Discovery. Eva Grimaldi e Imma Battaglia oggi ...