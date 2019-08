Sfiducia al governo | cos' è | quando si vota e cosa succede dopo

Crisi di governo - Salvini non ha i numeri in Parlamento : 159 i no al voto subito sulla Sfiducia : L'Aula del Senato boccia tutte le mozioni di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di anticipare la sfiducia al presidente del Consiglio Conte. M5S, Partito democratico e Liberi e uguali hanno la meglio sugli avversari, con 159 voti contro 124. È nata una nuova maggioranza in Parlamento?Continua a leggere

Crisi di governo - Senato decide il calendario : Sfiducia a Conte si vota martedì 20 agosto : L'Aula del Senato si è espressa sul calendario della Crisi di governo: la sfiducia a Conte si voterà martedì 20 agosto. La proposta a sorpresa di Salvini ai 5S: "Votiamo per anticipare il taglio dei parlamentari, poi subito al voto".Continua a leggere

Ore 18 : si vota per la data su Sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Governo ultime notizie : Sfiducia a Conte - è scontro sul calendario : Governo ultime notizie: sfiducia a Conte, è scontro sul calendario Sulla crisi di Governo ultime notizie ci riportano a oggi pomeriggio, ore 18, quando in Senato si deciderà il giorno in cui votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte (e se farlo). Tutti tornati dalle ferie, in abbigliamento casual, Palazzo Madama rischia di essere ancora più caldo delle temperature esterne. Anche perché è già scontro sul calendario e questo duello già ...

Governo - è il giorno della data sulla Sfiducia a Conte | M5s-Pd e LeU alla prova del Senato : Spaccatura nella capigruppo a Palazzo Madama: la data del 20 agosto mette d'accordo solo M5S, Pd e gruppo Misto. Contrari Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che chiedevano di votare il 14. Conte potrebbe parlare in Aula sempre il 20 agosto

Governo - cosa succede adesso : tutte le tappe dalla Sfiducia al possibile voto anticipato : Tutto rinviato a domani: l'Aula del Senato dovrà decidere il calendario da seguire, con la scelta della data in cui votare la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per ora l'informativa di Conte è prevista per il 20 agosto (ma domani dovrà arrivare la conferma o meno). Ma cosa succederà da quel giorno in poi? E quali sono le date possibili per un eventuale voto anticipato?Continua a leggere

RETROSCENA/ Il "ricatto' di Berlusconi a Salvini su Sfiducia a Conte - governo e urne : Berlusconi sta negoziando con Salvini sulla crisi di governo. Sui numeri in Senato e perfino sul Russiagate. Per rientrare in partita

Crisi di governo - la diretta – Oggi capigruppo del Senato per il calendario della Sfiducia. Casellati : “Senza unanimità - voto in Aula” : E’ il giorno della conferenza dei capigruppo al Senato: la riunione dovrà decidere la tempistica con cui si arriverà al voto della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E dopo un fine settimana di botte e risposte, proposte di governi di scopo (Renzi), rifiuti (Zingaretti), frenate sulle elezioni (M5s e Beppe Grillo) e desideri di corsa al voto (Salvini), l’attesa è tutta ...