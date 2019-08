Nella villa dove Epstein sequestrava le ragazze Una vittima | Ho provato a scappare

Furto Nella villa di Gigi e Bella Hadid a Mykonos : “Non tornerò - spendete i vostri soldi altrove” : Mykonos ha riservato una pessima avventura alle sorelle Hadid, entrambe top model internazionale. Gigi ha raccontato sui social di avere subito un Furto all’interno della villa che aveva affittato sull’isola greca insieme alla sorella Bella per trascorrere le vacanze estive. E su Instagram denuncia: “Non tornerò mai più, spendete i vostri soldi altrove”.Continua a leggere

Usa - la nipote di Bob Kennedy morta per overdose Nella villa di famiglia : aveva 22 anni : “I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore. Il mondo è un posto meno bello oggi”. La famiglia Kennedy annuncia così la scomparsa di Saoirse Kennedy Hill, 22enne nipote di Bob Kennedy, che è morta nella villa di famiglia a Hyannis Port, in Massachusetts, probabilmente a seguito di una overdose. A dare la notizia è il New York Times. La ragazza, scrive ...

Fermo - morta dopo 6 giorni la bimba di 4 anni caduta Nella piscina del villaggio vacanze : È morta dopo 6 giorni di ricovero la bambina di 4 anni che il 21 luglio era caduta nella piscina di un villaggio vacanze di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. La piccola era sfuggita per un attimo all’attenzione dei suoi famigliari ed era caduta nella vasca idromassaggio del centro vacanze, finendo con la testa sott’acqua. Quando le persone a bordo piscina si erano accorte di quanto stava accadendo, molti avevano ...

Temptation Island : Nella versione russa due single si picchiano e distruggono il villaggio : Sono immagini davvero molto forti quelle che stanno circolando nelle ultime ore sul web: alcuni siti di gossip, infatti, hanno pubblicato il video della rissa che c'è stata in uno dei villaggi dove si registra Temptation Island. Attenzione, però, questa scena piuttosto raccapricciante arriva dalla Russia: due ragazzi single se le sono date di santa ragione dopo aver scoperto di essere interessati alla stessa fidanzata del cast. Rissa a ...

“George Clooney ha una figlia segreta” : la rivelazione in una lettera arrivata Nella villa sul Lago di Como. Amal in lacrime : “George Clooney ha una figlia segreta“. È l’indiscrezione che in queste ore sta facendo il giro del web dopo che fonti vicine all’attore hanno rivelato al magazine australiano NW che l’attore americano ha ricevuto una lettera anonima nella sua villa di Laglio, sul Lago di Como, in cui si diceva che era il padre di una bambina di 5 anni. Una notizia che avrebbe sconvolto la moglie Amal Alamuddin che, sempre secondo ...

Fermo - Bimba di 4 anni rischia di annegare Nella vasca idromassaggio del villaggio : gravissima : Erano circa le 13 di domenica quando la piccola, per motivi ancora tutti da chiarire, è sfuggita all'attenzione dei parenti ed è caduta nella vasca del centro vacanze di Porto Sant'Elpidio, finendo poi con la testa sott'acqua. Soccorsa dai presenti, non ha ripreso conoscenza, ed è stata trasporta con l'elicottero in ospedale.Continua a leggere

Vivere Nella villa di Rihanna? L'affitto è di 31mila euro al mese - : Alessandro Pagliuca Rihanna ha deciso di dare in affitto la sua villa ad Hollywood al prezzo di 3000 dollari al mese Rihanna cerca inquilini: se avete circa 3.500 dollari al mese da spendere, potreste affittare direttamente dalla popstar di Barbados la pigione per una villetta in stile spagnoleggiante nella zona di West Hollywood. Una villa composta da quattro camere da letto, quattro bagni, un cancello elettrico, un’alta siepe a ...

Incendio Nella notte a San Vito Lo Capo : evacuato villaggio turistico : Gli ospiti del villaggio 'Calampiso' di San Vito Lo Capo, nel trapanese, hanno vissuto una notte di paura a causa di un vasto Incendio che ha lambito le strutture riservate agli ospiti. Ad accorgersi dell'emergenza in corso sono stati per primi gli animatori del villaggio intorno all'1:30 di notte, mentre erano impegnati nella riunione per organizzare le attività del giorno successivo.Subito dopo hanno avvertito la reception e i responsabili ...

Vela - Mondiali Laser Standard 2019 : Marco Gallo e Nicolò Villa perdono terreno Nella seconda giornata - pass olimpico non lontano : Prosegue con altre due regate la prima fase del Mondiale di Laser Standard 2019, in corso a Sakaiminato, località della costa nordoccidentale dell’isola di Honshu, la più grande del Giappone. La rassegna iridata rappresenta un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi 2020 dal momento che sono in palio cinque pass per Tokyo, riservati naturalmente alle nazioni che non sono riuscite ad ottenerlo lo scorso anno ...

Uomini e Donne - esplosione Nella villa di Anna e Carmine/ L'ex dama in fin di vita! : Grave incidente per Anna e Carmine, coppi nata a Uomini e Donne. esplosione in villa òper una fuga di gas: lei è in fin di vita

Uomini e Donne : esplosione Nella villa di Anna e Carmine - lei in gravi condizioni : In queste ore i telespettatori del talk show pomeridiano di Maria De Filippi sono particolarmente scossi a causa di un episodio davvero sconcertante. Due concorrenti del trono over di Uomini e Donne, infatti, sono stati travolti da un incidente domestico davvero molto grave. I protagonisti di questo increscioso avvenimento sono Anna e Carmine. I due si sono conosciuti nel corso di questa stagione del talk show condotto da Maria De Filippi. Le ...

Agguato Nella villa comunale : uomo ucciso a colpi da arma da fuoco : Inutile la corsa in ospedale: Vito Griner, 40 anni, è morto per le gravi lesioni riportate. Ferita anche un'altra persona. I...

Andria - agguato tra la gente Nella villa comunale : ucciso il fratello del capoclan : Il pregiudicato Vito Griner aveva 37 anni ed era libero da poco più di un mese. Nell'agguato ferito anche un 39enne che era con lui

Silvio Berlusconi - la prima volta Nella villa in Lampedusa : delirio sull'isola per il Cav : C'è sempre una prima volta. E domenica è stata la prima volta di Silvio Berlusconi nella casa acquistata anni fa a Lampedusa. Il leader di Forza Italia si è palesato sull'isola in Sicilia, dove è stato preso d'assalto da turisti e Lampedusani. Atterrato con un volo privato, in molti hanno chiesto a