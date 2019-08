Il Trono di Spade 8 | nuove rivelazioni su Jon Snow e Arya Stark

Ecco Knife Angel - la scultura di lame che fa impallidire Il Trono di Spade : Controluce disegna un profilo simile a quello del Trono di Spade, ma è altro e nulla ha a che vedre con la narrativa fantasy. Si chiama Knife Angel ed è una scultura alta 27 piedi temporaneamente installata nella piazza centrale di Middlesbrough, Inghilterra. Per quattro settimane, l'Angelo accogliente nel gesto, ma respingente per la sua anima di metallo e l'aspetto minaccioso della sua materia, osserverà i passanti. ...

David Benioff e D.B. Weiss : i creatori de «Il Trono di Spade» passano a Netflix : Se è vero che in amore funziona meglio la regola “chiodo scaccia chiodo”, figuriamoci se il “nuovo chiodo” è accompagnato da centinaia di milioni di dollari. È quello che è successo a David Benioff e D.B. Weiss: i creatori de Il Trono di Spade hanno detto addio a HBO e sono appena saliti a bordo del transatlantico Netflix. Da qualche tempo giravano voci secondo cui i due showrunner stavano ...

«Il Trono di Spade» - quali sono stati gli attori più pagati? : Che gli attori delle serie tv abbiano stipendi da star, è noto da anni, così come è facile intuire che gli interpreti di produzioni di successo guadagnino più di altri. Inutile dunque stupirsi guardando le cifre corrisposte agli attori principali de Il Trono di Spade, una delle serie cult degli ultimi anni. Non per tutti, però: nella classifica degli attori di Game of Thrones con gli stipendi migliori, è possibile ...

Rigirare Il Trono di Spade 8? Per la HBO la petizione dei fan non è mai stata presa sul serio : Il Trono di Spade 8 si è concluso due mesi fa, ma le polemiche sulla controversa ultima stagione non si sono ancora placate. In occasione del tour estivo dei Television Critics Assoc., il Presidente HBO è stato costretto a intervenire sulla particolare richiesta dei fan; una petizione in cui si chiedeva di riscrivere e Rigirare il capitolo finale della serie. Ecco quanto dichiarato da Casey Bloys: "Ci sono pochissimi svantaggi nell'avere uno ...

The Witcher come il Trono di Spade? La showrunner dice la sua sul paragone : La scorsa settimana al San Diego Comic-Con, Netflix ha pubblicato il primo trailer del tanto atteso The Witcher rivelando così il protagonista, Hery Cavill, nei panni di Geralt di Rivia. Il trailer ha avuto un riscontro molto positivo tra i fan, mettendo a tacere così i dubbi soprattutto riguardo ai membri del cast.Detto questo i confronti con la serie Il Trono di Spade che si è concluso da poco sono iniziati e la showrunner della serie TV di ...

L’ultima volta del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 in difesa del controverso finale : “C’è sempre qualcuno indignato” : Non è stata propria un'accoglienza calorosa quella riservata a parte del cast de Il Trono di Spade al Comic-Con 2019 di San Diego. Dei tanti attori inizialmente annunciati, molti hanno dato forfait all'ultimo minuto - tra cui i creatori, D.B. Weiss e David Benioff, già criticati per le scelte narrative prese nell'ottava stagione. Presenti al panel nell'affollatissima Hall H, Jacob Anderson (Grey Worm), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj ...

Il Trono di Spade è record di nomination agli Oscar della televisione : IL Trono DI Spade, la serie tv più amata e acclamata di sempre, prodotta dalla HBO e distribuita da Warner Bros. Entertainment, batte ogni record agli ambitissimi Emmy Awards con ben 32 nomination. Dopo aver conquistato ben 47 riconoscimenti, la serie tratta dalla saga creata da George R.R. Martin si appresta a conquistare anche l’edizione 2019 degli Oscar® della televisione. In casa Warner Bros. fa incetta di nomination anche THIS IS US, ...

Naomi Watts sul set di Bloodmoon - il prequel de Il Trono di Spade si gira a Gaeta (foto) : Avvistata Naomi Watts sul set di Bloodmoon, il progetto che la HBO ha ribattezzato come prequel de Il Trono di Spade. L'attrice, annunciata nei mesi scorsi, è tra i protagonisti della serie volta a raccontare gli eventi antecedenti a quelli narrati nell'acclamato show fantasy, che quest'anno ha chiuso i battenti. La prima immagine di Naomi Watts giunge direttamente all'interno della Grotta del Turco, a Gaeta, location scelta dalla produzione ...

Emmy Award - record di nominations per Il Trono di spade : 32 : Con 32 nomination l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di spade) ha battuto il record per il maggior numero di candidature agli Emmy in un solo anno. La serie Hbo, tra le più amate e seguite di sempre dal pubblico, dopo aver conquistato 47 premi nelle scorse edizioni, è candidata a dominare la prossima cerimonia di quelli che sono considerati gli Oscar della tv, i più importanti premi televisivi a livello internazionale, che ...

Emmy 2019 - tutte le nomination : record assoluto per «Il Trono di Spade» : HBO e Game of Thrones sono in testa nel medagliere delle nomination degli Emmy 2019. Dopo essere stata la serie tv con più premi vinti (47) nella storia degli Oscar della tv, Il Trono di Spade ha battuto un nuovo record, quello per il maggior numero di candidature in un solo anno: ha infatti appena guadagnato 32 nomination per gli Emmy 2019. È HBO la rete con il più alto numero di candidature nelle varie categorie di premi. Con 137 nomination, ...

Record di nomination agli Emmy per l'ottava stagione del Trono di Spade : L’ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di Spade) ha battuto il Record per il maggior numero di nomination agli Emmy in un solo anno, guadagnandone 32. La serie, una delle più amate e seguite di sempre dal pubblico, è dunque candidata a dominare la prossima edizione di quelli che sono considerati gli Oscar della tv, i più importanti premi televisivi a livello internazionale.Apprezzata dalla critica, il capitolo ...

12 consigli per le offerte sui gadget delle serie tv in attesa del Prime Day di Amazon - da Stranger Things a Il Trono di Spade : La caccia alle più incredibili offerte del Prime Day di Amazon parte a mezzanotte di lunedì 15 aprile, ma gli appassionati di serie tv possono ingannare l'attesa approfittando già di alcune interessanti occasioni. I fanatici di Stranger SThings possono ad esempio rituffarsi nella Hawkins degli anni '80 con Stranger Things - Il libro ufficiale, proposto da Amazon a 21,16€. Si tratta di una vera e propria guida all'amatissima serie Netflix, ...

«Il Trono di Spade» - il prequel : George RR Martin svela sette indizi : Incorreggibile George RR Martin, che sembra incapace di mantenere qualsiasi segreto. Mesi fa, aveva rivelato sul blog il titolo del prequel de Il Trono di Spade: la nuova serie, secondo lo scrittore, coinvolto in prima persona nella sceneggiatura – insieme a Jane Goldman – si sarebbe intitolata The Long Night, ma il titolo di lavorazione annunciato è stato poi Bloodmoon. Non pago della gaffe, mentre proseguono le riprese, ...

Il cast del prequel de Il Trono di Spade in Italia per le riprese : Naomi Watts e le star attese sul set : Arriva il cast del prequel de Il Trono di Spade in Italia. Secondo quanto svela Il Messaggero, alcune riprese dello spinoff del franchise fantasy saranno effettuate nel nostro Bel Paese. Si tratta al momento di un'indiscrezione dato che la produzione, stando a voci confermate dalle istituzioni, avrebbe già chiesto le autorizzazioni per usare la nostra Penisola come set televisivo. Il luogo prescelto per il prequel de Il Trono di Spade in ...