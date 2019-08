Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Si chiamaTwo il nuovodell’azienda RED caratterizzato dalla presenza di uno schermo. Non è un’anteprima assoluta per questa tecnologia:One fu il primodalla stessa azienda, ad avere un, grazie alla presenza di sensori fotografici capaci di registrare e scattare foto 3D. Tuttavia non ebbe successo perché gli utenti non furono soddisfatti della “qualità” degli scatti, considerati poco stupefacenti rispetto alle aspettative. Inoltre, il prezzo di listino era salato: si aggirava intorno ai 1.140 euro. Jim Jannard, fondatore di RED, ammette i problemi e precisa che il nuovoè stato progettato partendo completamente da zero. La creazione sarà quindi frutto di una collaborazione con una nuova azienda produttrice cinese, di cui non è stato diffuso il nome. In questo momento sembra che ...

Cascavel47 : Hydrogen Two, lo smartphone con display olografico prodotto da RED -