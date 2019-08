Fenomenologia di Flavio Briatore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il parco degli aspiranti eredi del lascito elettorale di “Nosferatu” Berlusconi, veri o presunti che siano, da Giovanni Toti a Urbano Cairo, si arricchisce oggi della stazza ingombrante di, che annuncia l’ennesima discesa in campo di una lista personale – la sua – all’insegna generica del “partiam partiamo”. Ossia quel “Movimento del fare” il cui presunto tratto distintivo – l’ostentazione attivistica – deve essere una fissa Vej Piemont; se anche il suo conterraneo Oscar Giannino si era lanciato in politica asserendo una generica attitudine all’agire (il partito Fare per fermare il declino). Così, sulla parola. E non gli andò benissimo… Forse andrà meglio al geometra, nato a Verzuolo provincia di Cuneo nel 1950, per il massimo di affinità con il modello in via di “ibernazione”: a cominciare da un patrimonio certamente dovizioso quanto ...

