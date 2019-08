WhatsApp Beta per Android si aggiorna con lo sblocco con l’impronta digitale

Gli sticker WhatsApp non si visualizzano in chat? Problemi con l’ultima beta : C'è proprio chi non riesce più a fare a meno degli sticker WhatsApp. Simpatici e versatili all'interno delle chat singole e di gruppo, gli ormai conclamati adesivi dell'app di messaggistica sono tanto ricercati quanto onnipresenti nelle conversazioni. Eppure, negli ultimi giorni, non pochi stanno sperimentando un fastidiosissimo problema relativo proprio a questa funzione. L'anomalia consiste nel fatto che, seppur inviati, gli sticker,non ...

WhatsApp inizia a lavorare sui QR code : segnali - timidi - sull’ultima beta : Negli anni i QR code si sono diffusi con velocità sempre crescenti, ed il trend deve aver incuriosito anche gli sviluppatori del progetto WhatsApp L'articolo WhatsApp inizia a lavorare sui QR code: segnali, timidi, sull’ultima beta proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp si aggiorna ancora in beta e aggiunge uno strumento per far pulizia degli Stati : La nuova versione di WhatsApp beta lavora alla funzione che permette di nascondere o mostrare gli aggiornamenti di stato silenziati dall'utente. L'articolo WhatsApp si aggiorna ancora in beta e aggiunge uno strumento per far pulizia degli Stati proviene da TuttoAndroid.