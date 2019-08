Una delle due persone incaricate di sorvegliare Jeffrey Epstein non era una vera guardia

La beffa delle fotocopie : i comUnali si rifiutano. Raggi chiama i privati : Aurora Vigne Il Campidoglio ha arruolato degli addetti privati per fare le fotocopie (saranno pagati con i soldi dei contribuenti) perché i comunali si rifiutano di farle Fare le fotocopie è troppo squalificante e così il Comune di Roma ha chiamato i privati per farle. E come verranno pagate queste persone? Semplice: con i soldi dei contribuenti. A riportare l'indiscrezione sul Campidoglio è Il Messaggero, in un articolo di Lorenzo ...

Roma - la beffa delle fotocopie : i comUnali si rifiutano. Raggi chiama i privati : È uno schiaffo perfino a certi cliché, quelli che, magari ingenerosamente, vorrebbero il dipendente pubblico passare il turno senza troppa lena accanto alla fotocopiatrice. Invece al...

A Palma di Maiorca si è tenuta Una corrida per la prima volta da quando il governo regionale delle Baleari le aveva vietate nel 2017 : Domenica a Palma di Maiorca, capoluogo della comunità autonoma delle isole Baleari, si è tenuta una corrida per la prima volta da quando il governo regionale aveva cercato di vietarla nel 2017. Circa 400 attivisti animalisti hanno protestato fuori dall’arena contro

Vuelta a España 2019 : il percorso e le stellette di difficoltà delle 21 tappe. Corsa di Una durezza tremenda : La Vuelta a España 2019 si preannuncia molto dura e ci attendiamo grande spettacolo nelle tante salite presenti nel percorso. Il terzo Grande Giro della stagione si svolgerà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. I corridori dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km da percorre. Gli organizzatori quest’anno hanno alzato ulteriormente il livello di difficoltà, con una Corsa che sarà particolarmente adatta agli scalatori, anche ...

Roma - la beffa delle fotocopie - i comUnali si rifiutano : Raggi chiama i privati : È uno schiaffo perfino a certi cliché, quelli che, magari ingenerosamente, vorrebbero il dipendente pubblico passare il turno senza troppa lena accanto alla fotocopiatrice. Invece al...

Mago Salvini : annuncia Una manovra delle meraviglie. Tasse al 15% e nessun aumento dell'Iva : Mentre prosegue il suo tour delle spiagge italiane, Matteo Salvini interviene sulla prossima finanziaria. E annuncia una manovra delle meraviglie. Queste le misure che vorrebbe inserire nel provvedimento: Tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell’Iva - che, invece, stando alla legge di Bilancio 2019 dovrebbe essere incrementata - ma riduzione delle Tasse ...

Notte di San Lorenzo 2019 - la musica perfetta in Una playlist delle stelle : La Notte di San Lorenzo è la Notte dei desideri. Quella in cui si contano più stelle cadenti del solito, ma anche più nasi puntati verso il cielo. "Brilla, brilla, piccola stella", dice la celebre ninnananna, e quelle cadenti brillano più intensamente delle altre. Lo fanno solo per qualche istante e, forse proprio per questo, ai nostri occhi diventano preziose. Un po’ come quelle sull’amore, anche le canzoni sulle stelle si sprecano. ...

San Lorenzo - la musica perfetta in Una playlist delle stelle : La notte di San Lorenzo è la notte dei desideri. Quella in cui si contano più stelle cadenti del solito, ma anche più nasi puntati verso il cielo. «Brilla, brilla, piccola stella», dice la celebre ninnananna, e quelle cadenti brillano più intensamente delle altre. Lo fanno solo per qualche istante e, forse proprio per questo, ai nostri occhi diventano preziose. Un po’ come quelle sull’amore, anche le canzoni sulle stelle si sprecano. Ce ne sono ...

Come perdere peso in Una settimana con la dieta delle fibre : Come perdere peso in una settimana? Ecco la dieta di fibre che aiuta a perdere peso velocemente in 7 giorni.

Tutto pronto per la Notte Nera : a San Lorenzo - Una Livigno illuminata dalla magia delle stelle : Da sempre, come vogliono tradizione e natura, la Notte di San Lorenzo è il momento dell’anno migliore per ammirare la volta celeste: speranzose di esprimere i loro desideri più intimi, sempre più persone vanno alla ricerca del posto migliore in cui aspettare che il fenomeno naturale delle stelle cadenti regali momenti indimenticabili. A Livigno, durante questa serata tutte le luci del paese si spengono per lasciare il posto alle più tenui ...

Giocatore di basket consegna l’esame delle urine ma per sfuggire all’antidoping da il campione di Una amica e risulta incinta : Un Giocatore di basket, DJ Cooper ha fatto una bravata ed è stato inevitabilmente scoperto. Qualche minuto rima della partita gli hanno chiesto l’esame delle urine per i controlli antidoping. Poiché, evidentemente, temeva il risultato ha chiesto ad un’amica di prestargli un suo campione di urine e lo ha consegnato. Ma il risultato è stato sconcertante: è risultato essere incinta. A quel punto il Giocatore, che ha 29 anni e che negli ...

Sciame meteorico delle Persedi : come - dove e quando vedere le stelle cadenti prima del picco durante la LUna dello Storione [INFO] : Quello delle “Lacrime di San Lorenzo” è uno degli spettacoli astronomici più attesi per ogni appassionato di osservazioni celesti, ma nel 2019 vedere lo Sciame meteorico delle Perseidi richiederà una tempistica molto attenta. Nonostante le Perseidi non siano il più grande spettacolo di stelle cadenti dell’anno nell’emisfero settentrionale (posto occupato invece dalle Geminidi di dicembre), sono comunque le stelle cadenti preferite da tutti, ...

Grey’s Anatomy e Station 19 unite da Una storia d’amore nei crossover delle prossime stagioni : Non solo Grey's Anatomy e Station 19 avranno diversi crossover nel corso delle rispettive prossime stagioni su ABC, ma ci sarà anche una storia d'amore tra due personaggi delle serie ShondaLand. Entrambe guidate dalla showrunner Krista Vernoff, Grey's Anatomy e il suo spin-off saranno sempre più incrociate nella sedicesima stagione del medical drama e nella terza della serie sui pompieri di Seattle. Ad annunciarlo è stata la presidente ...

Camila Cabello ha spiegato perché non parla più con nessUna delle Fifth Harmony : E ha accennato anche a Taylor Swift e Shawn Mendes nell'ultima intervista The post Camila Cabello ha spiegato perché non parla più con nessuna delle Fifth Harmony appeared first on News Mtv Italia.