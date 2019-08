Torino Parte la sperimentazione per monopattini elettrici e segway

LIVE Torino-Shakhtyor Soligorsk 2-0 - Europa League in DIRETTA : si riparte allo Stadio Grande Torino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ BRIVIDO! Punizione dalla trequarti di Bakaj e palla che attraversa l’area di rigore: Sirigu si innervosisce con i suoi. 49′ Anche Ansaldi commette fallo: punizione dalla trequarti per lo Shakhtyor. 48′ Ammonito Bremer che ferma la ripartenza bielorussa. 47′ Dentro Bonifazi, fuori Izzo che probabilmente non è guarito dal problema al polso. 46′ Si riparte ...

Debrecen-Torino 0-0 - diretta live : si parte! : Debrecen-Torino diretta live – Ostacolo non insormontabile, a maggior ragione dopo il 3-0 della gara d’andata in Italia. Ma guai, per i granata, a sottovalutare l’impegno nella sfida di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Debrecen in Ungheria. Ci si gioca un passaggio importante della qualificazione. 1′ – Si parte! diretta video Accordo trovato in extremis tra il Debrecen e Sky Sport: ...

Salone dell’Auto abbandona Torino - Di Maio dalla parte della sindaca : “È il futuro del Movimento” : "Chiara Appendino è giustamente molto arrabbiata per un’occasione di investimento che ha perso Torino, in cui ci sono anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da sindaco. Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte": così Luigi Di Maio commenta la scelta del Salone dell'Auto di abbandonare il capoluogo piemontese, portando divisioni nel Consiglio comunale a ...

Tim accende il suo 5G : si parte da Roma - Torino e Napoli : Tim accende il 5G (fonte: Tim) Meccanica di precisione, sicurezza sul lavoro e gestione della pubblica sicurezza in tempo reale, ma anche sport elettronici e intrattenimento a realtà aumentata. Tim ha presentato a Roma le sue reti mobili 5G, già realtà a Torino, Roma e Napoli. Entro il 2021 la compagnia punta a raggiungere 120 città e 200 destinazioni turistiche. La compagnia di telefonia mobile la definisce “la rivoluzione che aprirà la strada ...

Maltempo - 65enne ritrovato morto lungo un fiume vicino a Torino. A Milano il Seveso esonda e allaga parte della città : Forti piogge e grandinate hanno colpito il Nord Italia, in particolar modo Piemonte e Lombardia, dove è scattata l’allerta per esondazioni e rischio frane. Nel Comune di Villarfocchiardo, in provincia di Torino, un 65enne disperso nei boschi a monte della frazione Vignassa è stato ritrovato morto lungo il torrente a monte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. A Milano, invece, il fiume Seveso ha ...

Motori – Suzuki parteciperà con le sue serie speciali al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Suzuki si presenta in grande alla kermesse Italiana del Salone dell’Auto di Torino, esponendo le serie speciali dei suoi veicoli di punta presso il Parco del Valentino Suzuki è protagonista del Salone dell’Auto di Torino – Parco Valentino sin dalla sua prima edizione e quest’anno si conferma tra le grandi presenze della kermesse piemontese. Lo stand Suzuki, il numero 26, posto sulla riva del fiume Po, vicino al Castello del ...