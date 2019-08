Noel Gallagher contro Eminem | “Noioso | parla di rehab e droghe da 20 anni”

Noel Gallagher vuole lasciare Londra : “Ho paura per i miei figli” : Noel Gallagher vuole lasciare Londra perché ha paura per l'incolumità della sua famiglia. L'ex Oasis si è sfogato tra le colonne dell'Independent e ha scoperchiato nuovamente il problema della criminalità londinese di cui si era già fatto portavoce il fratello Liam. Quest'ultimo, infatti, aveva lanciato un'invettiva direttamente contro il primo cittadino Sadiq Khan durante un'intervista rilasciata al programma BBC Breakfast. Il ...

"Volevo bene a mia madre - poi è arrivato Liam" - Noel Gallagher a ruota libera - : Carlo Lanna Ci sono ancora molte incomprensioni fra Noel Gallagher e suo fratelli Liam e, l'ex leader degli Oasis, si confessa in una lunga intervista che ha rilasciato di recente Non c’è pace per Liam e Noel Gallegher, i due fratelli musicisti che negli anni ’90 hanno fondato la band degli Oasis. Amici, poi nemici, e ancora una volta nemici. Un rapporto conflittuale quello che fra Noel e suo fratello Liam che mette in serio pericolo ...

Noel Gallagher : “Ho voluto bene a mia madre finché non ha partorito Liam” : “Quando fai un’intervista, parli con uno sconosciuto e lui ti chiede di parlare di tua mamma. È assurdo, perché la risposta onesta sarebbe ‘Cosa ti interessa?’ ma la risposta intelligente è sempre ‘Le ho voluto bene finché non ha partorito Liam’”. Ha risposto così Noel Gallagher al cronista del Guardian che gli ha chiesto del suo rapporto con la madre: anche in questo caso, come nel resto dell’intervista, l’ex leader degli Oasis ha ...

Noel Gallagher di nuovo all’attacco del fratello Liam : «Non sopporto neanche la sua voce» : Noel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherNoel GallagherLa relazione fra Noel Gallagher e suo fratello Liam è attraversata dal veleno, da un risentimento che si combatte a mezzo stampa a intervalli regolari, aggiungendo tasselli a una faida che dura ...

Noel Gallagher : "Ho voluto bene a mia madre finché non ha partorito Liam" : In un’intervista in esclusiva al Guardian, Noel Gallagher, ha parlato del rapporto complicato con il fratello Liam, ex frontman degli Oasis. Nell’intervista, rilasciata per pubblicizzare This Is the Place, il nuovo EP uscito oggi in Gran Bretagna, il cantante di Manchester riserva delle parole poco carine al fratello. “Quando fai un’intervista, parli con uno sconosciuto e lui ti chiede di parlare di tua ...

Liam Gallagher cambia il testo di Shockwave per dedicarla a Noel e Bono Vox : Liam Gallagher cambia il testo di Shockwave per una dedica molto speciale. L’artista britannico, prossimo al rilascio del suo nuovo album, ha infatti riscritto alcune parole di uno dei suoi recenti singoli per scoccare strali infuocati nella direzione di suo fratello Noel e di Bono Vox degli U2. L’occasione si è presentata durante l’esibizione del concerto che Gallagher ha tenuto al Festival di Carcassonne, il 28 luglio, ...

Liam Gallagher minaccia la moglie di Noel. E il fratello risponde : Quanti ragazzi hanno imbracciato una chitarra spinti a riproporre le ballate degli Oasis? Impossibile contarli. Quei tempi sono lontani, così come lontani sono i due fratelli Gallagher. Da ormai una decina di anni, i due non fanno che litigare. E stavolta Liam ha “alzato il tiro” minacciando la moglie di Noel via sms, attraverso sua nipote. Il maggiore dei due fratelli ovviamente non è stato zitto e ha pubblicato tutto sui social, ...

Liam Gallagher minaccia moglie di Noel/ Sms choc "stai molto attenta" - e il fratello… : Liam Gallagher, nuovo scontro con il fratello Noel dopo sms di minacce alla moglie Sara. L'intervento social del 52enne, ecco cosa è accaduto.