No al costume in strada in Cilento | multe fino a 500 euro

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Giovanni Vasso Arriva l'ordinanza del sindaco di Agropoli dopo le segnalazioni e le lamentele dei cittadini. La scelta della fermezza: "Ci vuole rispetto per sé e per gli altri" Costerà caro girare ino a torso nudo per le strade di Agropoli, in provincia di Salerno. Arriva l’ordinanza del sindaco del centro cilentano, Adamo Coppola, che ha scelto di utilizzare il pugno di ferro per conservare il decoro cittadino, a dispetto dell’afa e del “disimpegno” balneare. Tutti coloro che saranno sorpresi per le strade della città costiera in, a torso nudo oppure scalzi rischiano una multa da 125a 500. A vigilare sul rispetto delle disposizioni saranno gli agenti della polizia locale. La decisione è stata assunta dal Comune per venire incontro alle segnalazioni, da parte di cittadini e turisti, che s’erano lamentati della presenza di troppe persone, in giro ...

