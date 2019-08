Fonte : repubblica

(Di martedì 13 agosto 2019) Aggredito con un amico da dieci ragazzini in via Orsini. È ricoverato in prognosi riservata con fratture al volto

Sanson538 : Napoli, ambulante immigrato preso a sassate in pieno centro dal branco: è grave - Artlandis : Cultura italiana. Di certo saranno in tanti a pensare 'hanno fatto bene'. Tante bestie ignobili, ovvio. Criminali… - arualuas : Via Orsini, ambulante immigrato preso a sassate dal branco: è grave -