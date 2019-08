Juventus | azione di disturbo di Marotta nei confronti della Juve per Chiesa

Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana - poi prenderà in considerazione Napoli e Roma : Mauro Icardi aspetterà la Juventus solo un’altra settimana, poi prenderà in considerazione le offerte di Napoli e Roma Mauro Icardi non rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La ...

Le notizie del giorno – La reazione della Juventus al ko con l’Atletico - show Lukaku - Mourinho veggente : LE REAZIONI DEI CALCIATORI della Juventus – Sentirsi bene e continuare a lavorare”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma contro l’Atletico Madrid, la squadra si prepara per l’inizio del campionato e avrà bisogno di tempo dopo le tante novità in panchina e sul calciomercato con il portoghese sicuro protagonista. “Abbiamo preparato la nuova ...

Juventus - da Cristiano Ronaldo a Danilo : la reazione dei calciatori dopo il ko contro l’Atletico : “Sentirsi bene e continuare a lavorare”. E’ il messaggio di Cristiano Ronaldo, che su Twitter pubblica una sua immagine della partita persa 2-1 dalla Juventus a Stoccolma contro l’Atletico Madrid, la squadra si prepara per l’inizio del campionato e avrà bisogno di tempo dopo le tante novità in panchina e sul calciomercato con il portoghese sicuro protagonista. “Abbiamo preparato la nuova stagione ...

Formazione Juventus 2019-20 : Ronaldo titolare sia con il 4-3-1-2 che con il tridente : Mancano ormai solamente pochi giorni all'inizio del campionato di Serie A, eppure è davvero difficile decifrare quale sarà la Formazione tipo della Juventus 2019-20. I dubbi sono legati al modulo di Sarri, vero, ma anche alle scelte di mercato che farà la società bianconera fino al prossimo 2 settembre. In particolar modo c'è da sciogliere il nodo Dybala. L'asso argentino rimarrà o meno alla Juve? Lo stesso discorso si può fare per altri ...

Juventus - la probabile formazione anti Atletico : in attacco dovrebbe toccare a Higuain : Oggi, la Juventus tornerà in campo per giocare contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri questo sarà un test molto importante per capire come procede la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Maurizio Sarri vorrà capire come procede l'apprendimento dei suoi schemi da parte dei giocatori juventini. Il tecnico tatticamente non presenterà novità e punterà ancora fortemente sul 4-3-3. In attacco, la Juve si presenterà con il tridente che ...

La Juventus riconosce la legge italiana ed elimina la discriminazione per nascita : La Juventus fa marcia indietro. Il club ha pubblicato, sul sito ufficiale, un comunicato in cui si fa menzione alla sola residenza in Campania come discriminante per l’acquisto di biglietti per Juve-Napoli. Non più anche alla nascita nella regione. Il comunicato recita: “A seguito disposizioni del Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS) riunitosi in data odierna, sono state definite le seguenti misure organizzative riguardanti la vendita ...

La Questura non conta niente - fa impressione la sensazione di impunità della Juventus : Se ce ne fosse ancora bisogno, la decisione della Juventus di vietare la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli ai nati in Campania è l’ennesima dimostrazione della sensazione di impunità che sembra regnare nel club di Andrea Agnelli. impunità e sfrontatezza. La Juventus è convinta – diremmo a ragione – di poter spadroneggiare nel calcio italiano. Costruisce plusvalenze palesemente gonfiate e incassa anche i complimenti del ...

Juventus-Napoli - scoppia la polemica : è discriminazione territoriale : La notizia da parte della società calcistica juventina di vietare la vendita dei tagliandi per la partita Juventus – Napoli, in programma sabato 31 agosto, a chi è nato in Campania sta scatenando non poche polemiche. Prima è stata la Juventus a rispondere sulla questione precisando che “le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto, pubblicate sul sito della società nella mattinata di ...

La formazione tipo della Juventus 2019-20 cambia : Danilo prenderà il posto di Cancelo : Nuovo volto in casa Juventus. E' Danilo dal Manchester City, l'ufficialità è arrivata nella serata del 7 agosto. Il terzino destro brasiliano approda in bianconero in cambio di Joao Cancelo e di un adeguato conguaglio economico, si parla di circa trenta milioni di euro. Toccherà dunque a Danilo ricevere in eredità la fascia destra dal portoghese, coprire la fascia destra assicurando i giusti movimenti difensivi e nello stesso tempo sostenere ...

Champions League 2019-2020 - le quattro fasce per il sorteggio e la collocazione delle italiane. Juventus in prima - Atalanta in quarta : Bisognerà attendere fino al 29 agosto per conoscere il destino delle squadre italiane in occasione del sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League 2019-2020, massima competizione europea calcistica per club. Nel Principato di Monaco andrà in scena il primo atto ufficiale della nuova stagione europea per i quattro club italiani impegnati nel tabellone principale: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Le prime quattro classificate ...

La Juventus prosegue la preparazione e presenta la terza maglia - tra i modelli c'è Dybala : Oggi, 6 agosto, la Juventus ha avuto un'intensa giornata di lavoro. I bianconeri hanno svolto una doppia seduta di allenamento e hanno proseguito la marcia di avvicinamento al match contro l'Atletico Madrid. Sabato 10 agosto, la Juve infatti giocherà a Stoccolma contro i colchoneros e Maurizio Sarri potrà vedere come procede la preparazione della sua squadra. L'obiettivo del tecnico è quello di capire se i suoi giocatori stanno apprendendo i ...

Juventus - ripresa la preparazione : primo allenamento con Sarri per Dybala : La Juventus, questo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista dell’amichevole contro l’Atletico Madrid. Dunque, i giocatori bianconeri hanno fatto il loro ritorno al JTC dopo la domenica di riposo. Per Maurizio Sarri, oggi, sono arrivate buone notizie visto che sono rientrati Alex Sandro e Paulo Dybala. Intanto i tifosi bianconeri sperano di vedere presto Aaron Ramsey in campo con la maglia bianconera, intanto, ...

Fedele a Radio Marte : “Elmas voto 5 alla prestazione - per contrastare la Juventus…” : Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, parlando delle strategie del Napoli sul mercato: “Ancelotti vuole James Rodriguez, nel suo ruolo ci sono già tanti interpreti, il presidente preferirebbe altro perché teme che non possa servire e costa tanto. Il presidente sembra deciso a prendere una prima punta. Marsiglia? voto 7 alla prestazione, ho visto una squadra brillante. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro ...

Juventus - Dybala al J Medical per le visite mediche : la reazione dei tifosi bianconeri : Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Paulo Dybala, l’argentino è arrivato negli ultimi minuti al J Medical insieme al brasiiano Alex Sandro per sottoporsi alle visite mediche di inizio stagione. La ‘Joya’ è stato accolto da un buon numero di tifosi che sono in attesa di conoscere il futuro dell’attaccante, la trattativa con il Manchester United sembra definitivamente sfumata, ...