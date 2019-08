Gli Stati Uniti hanno rimandato alcuni dazi su prodotti cinesi che avrebbero dovuto

Stati Uniti - Trump vuole negare il permesso di soggiorno aGli immigrati che dipendono dall’assistenza pubblica : “L’immigration and Nationality Act chiarisce che ci cerca di entrare negli Usa non dev’essere un carico pubblico”. È quanto prevede la nuova misura sull’immigrazione voluta da Donald Trump, secondo cui negli Stati Uniti sarà negato l’ingresso ai migranti che potrebbero aver bisogno di assistenza pubblica, mentre i migranti regolari già all’interno dei confini che dipendono dal welfare del Paese non potranno ...

India - piogge torrenziali devastano Gli Stati del sud e dell’ovest : oltre 140 morti : oltre 140 persone sono morte e centinaia sono rimaste senza casa a causa delle piogge torrenziali che stanno devastando il sud e l’ovest dell’India. Lo riferiscono le autorità degli stati più colpiti, tra i quali il Kerala. A giugno nel continente è iniziata la stagione dei monsoni che durerà fino a settembre L'articolo India, piogge torrenziali devastano gli stati del sud e dell’ovest: oltre 140 morti proviene da Il Fatto ...

Consigli israeliani aGli Stati Uniti sulle stragi : Secondo Danny Yatom, ex direttore dell’agenzia di intelligence israeliana Mossad, è tempo che gli Stati Uniti cambino atteggiamento nei confronti della violenza armata. “Probabilmente gli Stati Uniti dovrebbero considerarla come un attacco terroristico anche se la persona che preme il grilletto è ci

“Governi - spread e crescita? Così la guerra economica ha spostato l’interesse deGli Stati sul controllo delle informazioni” : E se la manipolazione delle informazioni fosse diventato nuovo terreno di scontro fra nazioni? Se la narrazione dei fatti fosse pilotata ad arte per far vacillare governi, far muovere lo spread e tenere sotto scacco uno Stato o incidere in maniera sostanziale sul sistema delle imprese condizionando crescita e occupazione? Sono i dubbi su cui tenta di far luce Giuseppe Gagliano nel suo recente libro sullo stato dell’arte della “guerra ...

Resident Evil : il misterioso test privato per un possibile nuovo capitolo è stato esteso anche aGli Stati Uniti : Se finora solamente i giocatori nipponici avevano avuto modo di dare una sbirciatina a quello che potrebbe essere il prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test privato organizzato da Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero ...

Rissa a colpi di bottiGlie - 4 stranieri arrestati a Roma : Sono stati arrestati per Rissa aggravata 4 degli stranieri che ieri sera si sono affrontati in strada in zona Aurelio armati di bottiglie e bicchieri di vetro. Gli agenti del Commissariato Borgo, in servizio in abiti civili, si sono imbattuti nei due gruppi all'angolo con piazza dei Giureconsulti: in attesa dell'ausilio di altre volanti della Polizia di Stato, quando hanno visto che uno dei 'duellanti', caduto a terra veniva colpito ...

Capcom : il test segreto di Resident Evil è stato esteso anche aGli Stati Uniti : Se fin ora solamente i giocatori nipponici hanno avuto modo di dare una sbirciatina al prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test segreto che sta conducendo Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero un evento senza ...

Apex Legends : ESPN ritira dalle sue trasmissioni il torneo in seguito alle sparatorie avvenute neGli Stati Uniti : Questo fine settimana i canali americani ESPN ed ABC avrebbero dovuto trasmettere il torneo di Apex Legends. Tuttavia le emittenti televisive hanno deciso di annullare l'evento posticipandolo la data ad ottobre.La decisione è stata presa dopo le due sparatorie avvenute negli Stati Uniti pochi giorni fa. Un portavoce di ESPN ha dichiarato: "Abbiamo deciso di posticipare l'evento ad ottobre per rispetto di tutte le vittime e persone colpite da ...

Stati Uniti - ecco il “Cerchio deGli Eroi” : il primo museo subacqueo per i veterani di guerra : Negli Usa, a largo della Florida, è stato realizzato il primo museo subacqueo del paese dedicato a chi ha combattuto in guerra. Il memoriale, intitolato "Cerchio degli Eroi" è costituito da 12 statue in circonferenza. Un omaggio ai caduti in guerra e un modo per alleviare con l'acquaterapia la sindrome da stress post traumatico dei reduci.Continua a leggere

300 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente neGli Stati Uniti sono state liberate : Giovedì funzionari dell’immigrazione statunitensi hanno annunciato di avere rilasciato circa 300 delle 680 persone arrestate mercoledì in Mississippi con l’accusa di essere immigrate illegalmente negli Stati Uniti. L’arresto, compiuto dalla ICE, l’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale che si occupa di far

Il presidente venezuelano Maduro ha annullato un incontro di mediazione con l’opposizione - in seguito all’embargo totale deciso daGli Stati Uniti : Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha ordinato l’annullamento di un incontro di mediazione con l’opposizione del paese, in seguito all’embargo totale che il 6 agosto gli Stati Uniti hanno imposto al Venezuela. Maduro ha vietato ai membri del suo governo

Stati Uniti - prima della strage la madre del killer di El Paso aveva avvertito la polizia : “Mio fiGlio ha un fucile d’assalto” : Settimane prima della sparatoria di El Paso la madre di Patrick Crusius, sospetto autore della strage in cui sabato scorso sono morte 22 persone, aveva chiamato la polizia perché preoccupata che il figlio possedesse un fucile “Ak”, cioè un fucile d’assalto. La donna aveva chiamato la polizia di Allen, in Texas, denunciando il possibile pericolo visti l’età del figlio, il livello di maturità e la mancanza di esperienza ...

FamiGlia in quarantena dopo essere stati avvelenati : Roberta Damiata Mentre puliva l'acquario di casa, una donna inglese è stata intossicata da una letale tossina sprigionata da un corallo. Ricoverata tutta la Famiglia e la casa messa sotto sigillo dalle forze speciali Una donna è quasi morta per aver semplicemente pulito l’acquario che aveva in casa, perché colpita dalla seconda tossina più mortale al mondo. Katie Stevenson, 34 anni, è stata messa in isolamento per 48 ore e la sua ...

Manfredonia - padre e fiGlio arrestati per tentato omicidio : Valentina Dardari I due si erano introdotti furtivamente in casa della madre e il ragazzo aveva cercato di uccidere il nuovo compagno della donna. La sorella maggiorenne è rimasta lievemente ferita Tragedia sfiorata a Manfredonia, comune in provincia di Foggia. Dove un 16enne è entrato con il padre 40enne nell’abitazione della madre e ha tentato di uccidere il nuovo compagno della donna. Una volta intervenuti i carabinieri del Nucleo ...