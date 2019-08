Di Maio replica a Salvini | I veri amici sono sempre leali

Salvini : "Manovra coraggiosa o torniamo al voto". Di Maio replica : "Basta attacchi - se Lega vuole ministeri li chieda" : “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere attenuanti generiche... Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i 3 gradi di giudizio si possono concludere in quattro anni, per esempio”. Lo dice, in una intervista in apertura di prima pagina ...

Di Maio replica a Salvini : "A cosa servono le sparate fuori dalle righe?" : Matteo Salvini sfida nuovamente il Movimento 5 Stelle durante un’intervista a SkyTG24, la replica di Luigi Di Maio non si lascia attendere a lungo. Il vicepremier e leader dei pentastellati, ha risposto al segretario della Lega con un post su Facebook corredato da una foto per certi versi “provocatoria” nei confronti degli alleati assieme al premier Conte e ai ministri Fraccaro e Bonafede. La tensione nella maggioranza di governo è ancora una ...

"I suoi no danneggiano il Sud" Su Affari la replica di Zaia a Di Maio : "A Di Maio rispondo così: sono i suoi no che danneggiano il Sud". Con queste parole, rilasciate ad Affaritaliani.it, il governatore del Veneto Luca Zaia risponde al post su Facebook di oggi del vicepremier M5S Luigi Di Maio nel... Segui su Affaritaliani.it

Di Maio accusa i sindacati dopo il vertice con Siri : "Trattano con un indagato". La replica : "Parole offensive" : Luigi Di Maio accusa i sindacati di “trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo” e le sigle sindacali rispondono accusandolo di usare parole “inaccettabili e offensive”. È scontro a distanza tra il ministro dello Sviluppo economico e i rappresentanti dei lavoratori, dopo il tavolo convocato da Salvini al Viminale. All’incontro era presente anche Armando Siri, fedelissimo del ministro ...

Sala replica a Di Maio : Il problema è il cemento? "Questi chiacchierano e basta" : "Probabilmente la Raggi e i 5 Stelle non sentivano la città in grado di gestire l'evento e quello ci sta. Il problema è come è stata dipinta la questione, parlando di cemento. Anche oggi sentivo Luigi Di Maio, ma quale cemento? Di Maio non sa nemmeno di cosa parla, si tratta di far lavorare la gente e fare ricavato. Ma questi chiacchierano e basta, su questo sono radicale, non sono abituati a fare le cose e gestire la complessità". Così il ...

Matteo Salvini replica al M5s : "Tav? A me piacciono i treni che corrono" - zero margini a Di Maio : Tira dritto anche sulla Tav, Matteo Salvini, che ai grillini non fa alcuno sconto. "La Tav leggera? Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono", ha tagliato corto il ministro dell'Interno. E ancora: "C'è un progetto in itinere, spero che la lezione d

Di Maio infuriato per parole di Di Battista - l'altro replica : 'Montatura dei giornali' : Il Vicepremier Luigi Di Maio si sarebbe detto molto arrabbiato per le parole che Alessandro Di Battista utilizza nei confronti dei pentastellati al governo all'interno del suo nuovo libro. Questo sarebbe emerso da delle registrazioni del quotidiano online Fanpage raccolte durante una riunione aperta al pubblico. Informato della questione, però, Di Battista si dice sereno e replica che è soltanto una polemica montata dai giornali. In ogni caso ...