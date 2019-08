Conte | per il Sud servono misure straordinarie

Crisi di governo - Conte firma il Contratto di sviluppo per Foggia. E agli amministratori : “Sarò al vostro fianco in qualsiasi veste” : Accolto dai cori “non mollare”, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato in Prefettura a Foggia per la firma definitiva del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) che darà il via libera ai cantieri per il rilancio del territorio della Capitanata. Sono 43 i progetti in avvio, interessano la viabilità provinciale e altre infrastrutture, servizi per il turismo, collegamenti con le isole, valorizzazione museale e ...

Stromboli - l'assedio dei turisti "mordi e fuggi". Ogni giorno i barconi portano 2000 persone Contemporaneamente. : Dopo lo stop alle salite sul vulcano, la corsa a vedere l'eruzione dal mare. La protesta: "Situazione ingestibile, allarme sicurezza". Aliscafi costretti spesso a dover attendere per attraccare

Senato - il voto in Aula per decidere le sorti di Conte. Pd e M5s (salvo sorprese) hanno i numeri per dettare l’agenda della crisi : Il Senato riapre le porte il giorno dell’anti-vigilia di Ferragosto per votare il calendario che scandirà la crisi di governo. I Senatori, richiamati in fretta e furia dalla pausa estiva, dovranno esprimersi oggi alle 18 sulle prossime tappe e dopo che la riunione dei capigruppo è finita senza un accordo: da una parte Lega-Fdi-Fi chiedono infatti che si discuta la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte già il 14 agosto (nel giorno ...

Oggi alle 18 il voto in Senato per calendarizzare la sfiducia. Conte in aula il 20 agosto : Non c'è stata l'unanimità in Conferenza dei capigruppo, perché da una parte Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia volevano calendarizzare il voto di sfiducia già il 14 agosto, subito dopo le celebrazioni per il Ponte Morandi, dall'altra, invece, M5S, PD, gruppo Misto e Autonomie indicavano la data del 20 agosto.E così, a maggioranza, è stato deciso che il Premier Conte potrà fare le sue comunicazioni al Senato proprio il 20, mentre domani, ...

Perisic al Bayern - prende forma Inter di Conte : Dopo Radja Nainggolan, anche il secondo dei tre big in esubero indicati da Antonio Conte e' ormai prossimo a lasciare l'Inter. Ivan Perisic ha infatti svolto in mattinata le visite mediche con il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca: si attende quindi solo l'ufficialita' della cessione, con l'esterno croato che passera' ai bavaresi in prestito oneroso da circa 5 milioni e diritto di riscatto fissato intorno a 20 milioni. ...

FI : da M5S-Pd rampa lancio per Conte bis : 21.16 "Per Forza Italia deve essere votata la mozione di sfiducia il più velocemente possibile, le comunicazioni del presidente del Consiglio sono la rampa di lancio al Conte bis o a un nuovo governo". Lo ha detto la presidente dei senatori di FI Anna Maria Bernini. Il Pd -ha poi aggiunto-"dica subito se vuole votare a favore della mozione di sfiducia a Conte o creare un nuovo governo".

Dal Conte bis a Fico passando per Cottarelli : parte il toto-premier : La crisi politica innescata da Matteo Salvini (che chiede di tornare immediatamente a votare) non ha ancora assunto contorni definiti. Molteplici le ipotesi e le formule che si rincorrono (governo di scopo? elettorale? istituzionale?) ed è già partito il toto-nomi su chi potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio. Ecco quattro ipotesi

Il «blitz» di Casellati ricompatta il centrodestra Perché Salvini vuole sfiduciare Conte prima di Ferragosto : La presidente del Senato è stata accusata dal Pd, dai 5 Stelle e dalla sinistra del gruppo Misto di aver calpestato il regolamento. Salvini spera di accelerare la soluzione della crisi e di votare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto

Steam Workshop : Valve inserisce un processo di certificazione per i nuovi Contenuti : Valve ha implementato un nuovo processo di moderazione all'interno di Steam Workshop che verrà applicato ai nuovi contenuti di alcuni titoli.Ora gli oggetti creati per i suoi tre giochi, Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2 e Dota 2, dovranno essere approvati da dei moderatori prima di essere rilasciati al pubblico.Questa notizia arriva dopo che un utente all'interno del subreddit di CS GO ha creato una discussione per aver notato ...

Sondaggi TP per Coffee Break (La7) : Conte nuovo leader di M5S in ripresa : Sondaggi TP per Coffee Break (La7): Conte nuovo leader di M5S in ripresa Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di Termometro Politico, ha presentato in esclusiva il nostro ultimo Sondaggio. Si parla, ovviamente, della crisi di governo, aperta ufficialmente l’8 agosto da Matteo Salvini, in un meeting dal litorale pescarese. Mentre il ministro dell’Interno continua il suo Estate Italia Tour – che lo porterà sulle spiagge ...